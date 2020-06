Putin po razlitju goriva na Arktiki razglasil izredno stanje

Ruski predsednik Vladimir Putin med videokonferenco v pogovoru z odgovornimi za nesrečo. FOTO: Aleksej Nikolski/AFP

Čistilna akcija ob reki Ambarnaja zunaj mesta Norilsk po nesreči. FOTO: Juri Kadobnov/AFP

Ruski predsednikje razglasil izredno stanje, potem ko je 20.000 ton dizelskega goriva izteklo v reko Ambarnaja znotraj arktičnega kroga v sibirski regiji Krasnojarsk.Razlitje se je zgodilo v petek, ko se je v elektrarni v bližini sibirskega mesta Norilsk zrušil rezervoar za gorivo. Ruski predsednik je izrazil izjemno nezadovoljstvo, saj so za nesrečo uradnike informirali šele dva dni po nesreči.Elektrarna je v lasti hčerinske družbe Norilsk Nickel, ki velja za vodilnega svetovnega proizvajalca niklja in paladija, piše BBC.Putin je v sredo prek videokonference zaradi počasnega odziva okrcal vodjo podjetja. »Zakaj so vladne službe za razlitje izvedele šele dva dni po incidentu? Moramo za izredno stanje izvedeti z družbenih omrežij?« je razburjeno zahteval odgovore od direktorjaGuverner regijeje predsednika Vladimirja Putina že v nedeljo seznanil z razlitjem nafte, potem ko so družbena omrežja poplavile alarmantne informacije o naravni katastrofi.Putin je odredil preiskavo nesreče, poslovodjo elektrarne pa so pridržali.Podjetje Norilsk Nickel je v izjavi za javnost sporočilo, da so se na situacijo odzvali »pravočasno in pravilno«. Nesreča se je zgodila, ko so se stebri, ki v elektrarni podpirajo rezervoar za gorivo, začeli pogrezati. Obrat je sicer zgrajen na območju, ki ga prerašča tundra in za katerega je značilna večna zmrzal, ki pa se zdaj zaradi segrevanja podnebja topi in mehča. Na takih tleh, ki so značilna za arktične predele, zaradi premikanja nastajajo številne poškodbe na zgradbah.Oljne madeže je od mesta nesreče odneslo približno sedem kilometrov in pol daleč, reka Ambarnaja pa se je obarvala rdeče. Ob razglasitvi izredni razmer bodo na območje poslali dodatne okrepitve za pomoč pri čiščenju.Glede na obseg je to po ocenah druga največja nesreča v sodobni ruski zgodovini, je povedal strokovnjak iz WWF, svetovnega sklada za prostoživeče živali. Ruski mediji poročajo, da onesnaženo območje obsega 350 kvadratnih kilometrov. Na nesrečo so se ostro odzvale številne okoljevarstvene skupine, ki so mnenja, da bo reko izjemno težko očistiti zaradi obsežnega obsega razlitja in posebne geografije reke.Podjetje Norilsk Nikel ni bilo prvič udeleženo pri razlitju goriva, tovrstna nesreča se je v enem izmed njihovih obratov pripetila leta 2016.