Rastlinski obrok le v vrtce in šole, ki bodo to hoteli

Nove prehranske smernice za vrtce in šole v novem šolskem letu ne bodo pomenile obvezne uvedbe rastlinskega obroka ob obstoječem mešanem. Zanj se bodo lahko prostovoljno odločili tisti zavodi, ki imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in logistične pogoje, so pojasnili v strateškem svetu za prehrano. Poudarili so, da imajo večinski konsenz za premik k bolj zdravim prehranskim izbiram in ponovili, da nikomur ne vsiljujejo določenega prehranskega vzorca ali odvzemajo mesa z jedilnika.