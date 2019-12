Razlita nafta ogroža otočje Galapagos

AFP Izključno na Galapagosu živijo tudi morski legvani. FOTO: Pablo Cozzaglio/ Afp

Ladja se je prevrnila

AFP Galapagoške želve velikanke so veljale za izumrle, a so jih znova opazili na otokih.FOTO: Rodrigo Buendia /Afp

Včeraj se je na otočju otočju Galapagos prevrnila tovorna ladja z zabojniki in v morje je izteklo kakšnih 2.300 litrov nafte. Sedaj se reševalne ekipe trudijo, da bi čimveč nafte odstranile in tako zavarovale to zelo občutljivo naravno okolje, poroča CNN.Galapagos je sicer območje naravne dediščine pod zaščito Unesca, na njem pa so zaradi izoliranosti nastali in se ohranjajo eni najbolj nenavadnih in znanstveno pomembnih ekosistemov na Zemlji. Na Galapagosu, ki je v Tihem oceanu od matičnega Ekvadorja oddaljen nekaj sto kilometrov, tako živijo edinstvene živalske vrste, ki jih je preučeval že Charles Darwin in na podlagi njih oblikoval svojo teorijo evolucije s pomočjo naravnega izbora.Včerajšnja nesreča se je zgodila ob otoku San Cristobal, ki je najbolj vzhodno od galapagoških otokov. Ob nalaganju zabojnikov na tovorno ladjo je velik zabojnik padel z dvigala na krov ladje in ta se je zaradi tega prevrnila. Posadka se je rešila s skokom v morje, iz ladijskih rezervoarjev pa je iztekla nafta, ki sedaj grozi z onesnaženjem obale. Na tem otoku živijo želve velikanke , morski levi in druge živali, okoljevarstveniki pa se bojijo, da bodo zaradi razlitja nafte ogrožene. Obalna straža pa je že sporočila, da bodo ukrepali v skladu z načrtom za takšne primere.Tudi sicer so varuhi okolja kritični do oblasti, ki po njihovem mnenju na otočje spuščajo preveliko število turistov in tudi s tem ogrožajo občutljivo naravno ravnovesje.