Razpis za dve novi sežigalnici in eno posodobljeno

Po požarih zaradi nakopičenih odpadkov, izgovorih, da je za to krivo slabo protipožarno varovanje, nato pa priznanju, da je to treba urediti, je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (Mope) objavilo razpis za tri koncesije za termično izrabo odpadkov. Druga nujna zahteva komunalcev po požaru na deponiji v Puconcih je, da je treba poskrbeti tudi za obdobje, ko bodo sežigalnice v postopkih in v gradnji, približno sedem let. Odpadki ne bodo kar izginili.