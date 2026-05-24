Razvija se el niño: kakšen bo njegov vpliv, še ni jasno

Vremenoslovci pravijo, da se v Tihem oceanu oblikuje močan el niño. Kakšen bo njegov vpliv, je odvisno od vetrov in drugih nestanovitnih atmosferskih sprememb. Po nekaterih ocenah bi lahko bil zgodovinski vremenski pojav, zato se ga je že prijel naziv super el niño.

Vreme je še vedno precej nepredvidljivo, saj je odvisno od številnih dejavnikov na tem zapleteno prepletenem planetu. Raziskovalci pravijo, da so interakcije med različnimi dejavniki težko predvidljive, zato je še prezgodaj za zanesljivo napoved, kako močan bi lahko postal el niño.

Ameriška Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA) pravi, da obstaja približno 80-odstotna verjetnost, da se bo pojav nihanja temperature na vodni gladini v zahodnem delu Tihega oceana razvil do julija. Temperature morja v ključnih conah v ekvatorialnem Tihem oceanu hitro naraščajo, pod površjem pa se kopiči ogromen bazen nenavadno tople vode. Več vodilnih vremenskih služb napoveduje, da bi se temperature pacifiškega morja lahko pozneje letos dvignile za 2,5 stopinje Celzija ali več nad povprečje, kar so izjemno visoke napovedi. Samo trije dogodki – v letih 1982/83, 1997/98 in 2015/16 – so presegli mejo dveh stopinj od prvega močnejšega el niña zabeleženega v moderni dobi leta 1877/78.

Značilnost najmočnejših el niñov je oslabitev pasatov – vetrov, ki pihajo od vzhoda proti zahodu čez ekvator. Vendar so ti vetrovi nepredvidljivi in ​​se lahko nepričakovano okrepijo, je za AFP dejala Michelle L'Heureux iz NOAA. »Ko se to zgodi, se razvoj pojava ustavi ali celo obrne,« je povedala za AFP.

El niño običajno doseže vrhunec okoli decembra, vendar se oceanska toplota sprošča počasi in lahko v naslednjih letih zviša globalne temperature. Številna rekordno vroča leta – vključno z 1998, 2010, 2016, 2023 in 2024 – so sledila močnejšim pojavom ali pa so se razvila vzporedno z njimi. Tako bi lahko bilo rekordno toplo ne le letošnje leto, ampak predvsem prihodnje. Znanstveniki poudarjajo, da močnejši el niño povečuje verjetnost hujših vplivov, vendar jih ne zagotavlja.

Vsak el niño je drugačen, vendar večji dogodki pogosto sledijo znanim vzorcem: suša v delih Amazonije, Indonezije in Avstralije, moteni indijski monsuni in spreminjanje padavin po tropih. Vendar so podnebne spremembe tako dramatično premaknile izhodišče, da je »zgodovina slabši vodnik za sezonske napovedi,« je za AFP povedala klimatologinja Felicity Gamble iz avstralskega urada za meteorologijo. »Kar se je zgodilo med dogodkom El Niño pred 20 leti, se verjetno precej razlikuje od tega, kako se morda kaže danes.«