  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Okolje

    Rdeče opozorilo zaradi vročine tudi pri nas

    Policijske vodne topove se da uporabiti tudi za osvežitev ljudi v vročih dneh, so pokazali v Berlinu.
    Prikazovalnik v Berlinu kaže 41 stopinj Celzija. FOTO: Axel Schmidt/Reuters
    Galerija
    Prikazovalnik v Berlinu kaže 41 stopinj Celzija. FOTO: Axel Schmidt/Reuters
    R. I.
    27. 6. 2026 | 16:59
    27. 6. 2026 | 17:07
    2:28
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, opozarja Agencija za okolje (Arso). Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.

    Tudi v nedeljo bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija.

    V ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.

    Vročina sicer vlada nad večino Evrope, države pa se s tem spopadajo različno. V Franciji imajo izredno stanje, ker v prodajalnah zmanjkuje vseh naprav, ki omogočajo hlajenje. V Nemčiji pa policisti uporabljajo policijske vodne topove za osvežitev ljudi.

    Voda je osvežitev tudi za številne Dance. FOTO: Emil Nicolai Helms/AFP
    Voda je osvežitev tudi za številne Dance. FOTO: Emil Nicolai Helms/AFP

    Na Danskem so danes blizu kraja Odense izmerili 36,6 stopinje Celzija, kar je najvišja temperaturaod začetka meritev leta 1874, je sporočil Danski meteorološki inštitut. Prejšnji temperaturni rekord je v tej skandinavski državi znašal 36,4 stopinje, kolikor so izmerili avgusta 1975. Meteorološki inštitut je opozoril, da bi se živo srebro čez dan lahko povzpelo še višje.

    Temperature so neobičajno visoke tudi na sosednjem Švedskem. Švedski meteorološki in hidrološki inštitut je opozoril, da bi temperature na jugu države lahko dosegle do 35 stopinj Celzija.

    Voda je ključna v ukrepih za osvežitev v vročih dneh. FOTO: Jonas Walzberg/Reuters
    Voda je ključna v ukrepih za osvežitev v vročih dneh. FOTO: Jonas Walzberg/Reuters

    V tokratnem vročinskem valu so v preteklih dneh rekordno visoke temperature zabeležili v več evropskih državah. V Nemčiji so tako v petek izmerili rekordnih 41,3 stopinje Celzija, dan prej sta v Švici in Belgiji padla junijska temperaturna rekorda.

    Premium
    Sobotna priloga
    Konec življenja

    »Niso mi podaljšali življenja, podaljšali so mi trpljenje«

    To je tekst, kako v resnici deluje konec življenja v našem zdravstvenem sistemu. In kakšne učinke imajo zdravila z dvojnim učinkom.
    27. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Iran in ZDA

    Trumpov versajski polom: kako je Iran izsilil ameriško kapitulacijo

    Samo politik, ki popolnoma nič ne ve o zgodovini, lahko podpiše dokument o miru v Versaillesu.
    Branko Soban 26. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Uvodnik

    Moj mali, privatni muzej osamosvojitve

    Če bi imeli na levici nekaj ambicij in talenta, da se gredo hegemonijo, bi lahko o osamosvojitvi pripovedovali svojo zgodbo.
    Ali Žerdin 26. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Na spletu naprodaj bližnjica do državljanstva Slovenije

    Različne agencije tujcem pomagajo pri pridobivanju slovenskega državljanstva v hitrem postopku, to počno onstran zakona.
    Novica Mihajlović 27. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  140 let inovacij
    Vredno branja

    Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

    Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

    Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
    22. 6. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Največje vprašanje digitalne prihodnosti ni umetna inteligenca

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    Promo Slovenske novice 26. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRVA POMOČ

    Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

    Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gostujoče pero

    Podatkovni centri so industrija prihodnosti

    Regulacijo hlajenja v podatkovnih centrih omogočajo izključno izdelki, razviti in praviloma tudi izdelani v Evropi.
    27. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Financiranje

    Energetski sektor ima dve milijardi evrov kreditnega potenciala

    Ker energetskih projektov v Sloveniji primanjkuje, NLB financira velike naložbe v regiji.
    27. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Glavoboli

    Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

    Onesnaževala in povišane ravni CO₂ v prostorih vplivajo na počutje. Glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami.
    Milka Bizovičar 24. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nespečnost

    Spanje ni razkošje, ampak temelj dobrega zdravja

    Motnje spanja prizadenejo vse več ljudi, posledica pa ni samo utrujenost, ampak tudi večje tveganje za kronične bolezni.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 6. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    vročinavremerekordvročinski valopozorilo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Okolje
    Obremenitev

    Rdeče opozorilo zaradi vročine tudi pri nas

    Policijske vodne topove se da uporabiti tudi za osvežitev ljudi v vročih dneh, so pokazali v Berlinu.
    27. 6. 2026 | 16:59
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Udarec za Angleže, poškodba Chelseajevega zvezdnika

    Trener Thomas Tuchel išče zamenjavo v prvi enajsterici. Nocoj jih v boju za vrh skupine L čaka dvoboj s Panamo.
    27. 6. 2026 | 16:51
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Hrvati računajo, v Philadelphii so osrečili mladoporočenca (VIDEO)

    Hrvati si želijo osvojiti prvo ali drugo mesto, tudi kot tretji pa se lahko uvrstijo v izločilne boje. Medtem veliko rajanje v Philadelphii.
    27. 6. 2026 | 15:49
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzna analiza

    Zakaj farmacija v paniki odkupuje biotehnološka podjetja

    Na stotine milijard dolarjev ponavljajočih se prihodkov se zaradi izteka sedanjih patentov sooča z erozijo.
    27. 6. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Srečna družina

    Domen Makuc postal očka

    Slovenski reprezentant Domen Makuc, najboljši igralec finalnega turnirja EHF lige prvakov, in nekdanja celjska atletinja Tija Ocvirk sta dobila hčerko Eli.
    Peter Zalokar 27. 6. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Hrvati računajo, v Philadelphii so osrečili mladoporočenca (VIDEO)

    Hrvati si želijo osvojiti prvo ali drugo mesto, tudi kot tretji pa se lahko uvrstijo v izločilne boje. Medtem veliko rajanje v Philadelphii.
    27. 6. 2026 | 15:49
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzna analiza

    Zakaj farmacija v paniki odkupuje biotehnološka podjetja

    Na stotine milijard dolarjev ponavljajočih se prihodkov se zaradi izteka sedanjih patentov sooča z erozijo.
    27. 6. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Srečna družina

    Domen Makuc postal očka

    Slovenski reprezentant Domen Makuc, najboljši igralec finalnega turnirja EHF lige prvakov, in nekdanja celjska atletinja Tija Ocvirk sta dobila hčerko Eli.
    Peter Zalokar 27. 6. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NOVOST

    V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

    Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    »Če česa v Sloveniji ne manjka, je to znanje« (video)

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

    Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
    26. 6. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

    Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

    Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

    En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ŠKODA

    Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

    Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
    22. 6. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

    Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    V slovenske domove prihaja nova tehnologija

    Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
    22. 6. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do leta 2035 bi lahko bilo na voljo 19 milijard evrov investicij

    Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
    24. 6. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

    Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Poletje, pravi čas za odločitev, ki znižuje tudi dohodnino

    Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
    26. 6. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

    Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
    24. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo