Rdeče opozorilo zaradi vročine tudi pri nas

Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, opozarja Agencija za okolje (Arso). Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.

Tudi v nedeljo bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.

Vročina sicer vlada nad večino Evrope, države pa se s tem spopadajo različno. V Franciji imajo izredno stanje, ker v prodajalnah zmanjkuje vseh naprav, ki omogočajo hlajenje. V Nemčiji pa policisti uporabljajo policijske vodne topove za osvežitev ljudi.

Voda je osvežitev tudi za številne Dance. FOTO: Emil Nicolai Helms/AFP

Na Danskem so danes blizu kraja Odense izmerili 36,6 stopinje Celzija, kar je najvišja temperaturaod začetka meritev leta 1874, je sporočil Danski meteorološki inštitut. Prejšnji temperaturni rekord je v tej skandinavski državi znašal 36,4 stopinje, kolikor so izmerili avgusta 1975. Meteorološki inštitut je opozoril, da bi se živo srebro čez dan lahko povzpelo še višje.

Temperature so neobičajno visoke tudi na sosednjem Švedskem. Švedski meteorološki in hidrološki inštitut je opozoril, da bi temperature na jugu države lahko dosegle do 35 stopinj Celzija.

Voda je ključna v ukrepih za osvežitev v vročih dneh. FOTO: Jonas Walzberg/Reuters

V tokratnem vročinskem valu so v preteklih dneh rekordno visoke temperature zabeležili v več evropskih državah. V Nemčiji so tako v petek izmerili rekordnih 41,3 stopinje Celzija, dan prej sta v Švici in Belgiji padla junijska temperaturna rekorda.