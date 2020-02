Redijo se glodavci, ptiči, grozijo požari

Če zagori, bo cela Ljubljana v dimu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Težave imamo že skoraj 14 let,« pravi, direktor Komunalne zbornice pri GZS, v vsem tem času ministrstvo za okolje in prostor oziroma vlada sistema ravnanja z odpadki ni sistemsko uredila. Interventni zakon iz leta 2018 naj bi rešil trenutne težave, vmes pa naj bi sprejeli rešitve, da se težave ne bi ponavljale. Zdaj imajo komunale dvakrat več smeti kot takrat Od 2018 je komunalam ostalo še 3400 ton odpadne embalaže, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo ne odpeljejo. Minister za okolje je podpisal soglasje, da bo država financirala odvoz 7700 ton odpadne embalaže, v skladiščih komunal pa je že 16.600 ton, je dodal Zupanc. Komunalna podjetja morajo imeti urejen prostor za skladiščenje odpadne embalaže, ki jo pripeljejo v enem tednu. Ker so količine tudi 15-krat večje, so tudi težave večje. Redijo se glodavci, kar se bo s pomladjo še pospešilo, odpadke prebirajo in raznašajo ptiči, česar se ne da preprečiti, komunalci se bojijo tudi vetra in ognja.»Vprašanje je, koliko časa bomo to še zdržali,« pravi, direktor Komunale Novo mesto. Dodatna skladišča in embaliranje odpadne embalaže povišujejo stroške, ki pa jih komunale ne smejo, pa tudi ne želijo preliti v cene za gospodinjstva. »Nemogoče je biti stroškovno učinkovit, če država to preprečuje,« pravi Klemenčič in opozorija, da se z višjimi temperaturami povečuje tudi požarna nevarnost, ki jo je pri tako velikih količinah odpadkov težje preprečevati.»Na Barje odpadno embalažo vsak dan pripelje 160 tovornjakov priklopnikov, manj kot sto jih ta odpadek odpelje,« je povedalaiz ljubljanske Vo-ka Snage. Skladišča ne morejo povečati niti za meter, zato iščejo nove zmogljivosti na trgu. »V Ljubljani ločeno zberemo 67 odstotkov odpadkov, v to vsi vlagamo ogromno truda. Kaj naj naredimo zdaj?« sprašuje Sankovičeva., direktor Komunale Kranj, je povedal, da imajo skladišče odpadne embalaže za upravno stavbo v središču mesta in zraven sedeža občine. Hud veter pretekli teden je povzročil precej preglavic, še več pa jih povzroča to, da odpadna embalaža zaseda že prostor za razvrščanje odpadkov. »Smo na meji operativnosti,« opozarja Bizjak in daje dve možnosti za naprej. Po prvi bi nehali prazniti zabojnike za odpadno embalažo, po drugi pa bi oddali odpadno embalažo najboljšemu ponudniku.Komunalna zbornica poziva MOP in vlado naj takoj sprejme intervencijske ukrepe za odstranitev vse nakopičene embalaže, vključno z zalogami iz 2018 in 2019, in zagotovi sprotni odvoz v prihodnje. Interventni ukrepi ne smejo bremeniti komunalnih podjetij in gospodinjstev. Čim prej bi morali tudi pripraviti sistemske rešitve ravnanja z odpadki v Sloveniji, da se take razmere ne bi še naprej ponavljale.Minister za okolje in prostorse bo na zahteve odzval popoldne.