Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

Namizno grozdje (77,9 odstotkov), grenivke (73,5 odstotka) in banane (66,1 odstotka) imajo najvišje deleže ostankov enega ali več pesticidov. Rekorder pa je bil vzorec sladke paprike, ki je vseboval 17 različnih pesticidov; vsi so bili sicer pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi, kaže najnovejše poročilo Evropske agencije za varnost hrane (Efsa) o vzorčenju živil na ostanke pesticidov v EU.

Tveganje za zdravje ljudi zaradi ostankov pesticidov v hrani ostaja nizko, ugotavlja Efsa na podlagi rezultatov več kot 125.000 vzorcev hrane, zbranih po Evropi leta 2024. Medtem mreža nevladnih organizacij PAN Europe opozarja, da Efsa zaradi neupoštevanja učinka koktajla pesticidov podcenjuje zdravstvena tveganja.