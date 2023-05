Rekorderka paprika iz Kambodže, v njej našli 28 pesticidov

V nadaljevanju preberite:

Grenivke, paprika, banane, brokoli, pšenica, namizno grozdje, jajčevci, gojene gobe in melone so živila, v katerih so bili najpogosteje ostanki pesticidov nad zakonsko dovoljeno koncentracijo, kaže poročilo Evropske agencije za varno hrano (Efsa). Na splošno se je delež neskladnih vzorcev živil od leta 2018 do leta 2021 povečal z 1,4 na 2,1 odstotka.

Program nadzora ostankov pesticidov v živilih, ki ga usklajuje EU (EU MACP), je vključeval skoraj 14.000 naključno izbranih vzorcev 12 različnih živil. Za leto 2021 so bili to jajčevci, banane, brokoli, gojene gobe, grenivke, melone, paprike, namizno grozdje, deviško oljčno olje, pšenica, goveja maščoba in kokošja jajca. Enak izbor živil se vzorči vsaka tri leta, na podlagi česar je mogoče ugotoviti trende povečevanja oziroma padanja ostankov pesticidov v živilih na evropskem trgu.