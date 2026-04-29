Rekordna vročina od Sredozemlja do Arktike

Podnebje v Evropi se nevarno pregreva, kar vpliva na vse vidike njene varnosti. Lansko leto je bilo tretje najtoplejše v zgodovini stare celine. Zaznamovali so ga rekordni vročinski valovi na kopnem in morju od Sredozemlja do Arktike, najobsežnejši požari in nadaljevanje taljenja ledu.

Stopnjevanje hitrosti in posledic podnebnih sprememb zahteva hitrejše prilagajanje, ki mora sovpadati s tempom prehoda na čisto energijo, opozarjajo avtorji poročila o stanju podnebja v Evropi. Zanikanje podnebnih sprememb ali prevladujočega človekovega vpliva nanje nas ne bo rešilo pred neurji, poplavami in vročinskimi valovi.