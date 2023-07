Rekordno povpraševanje po kritičnih surovinah, za vse jih ne bo

V nadaljevanju preberite:

Še ne videno rast trga kritičnih surovin poganja močna rast naložb v čisto energijo, tako v energetiki kot v prometu. Močno raste tudi število projektov za odpiranje novih nahajališč mineralov in za pripravo na uporabo, vendar, kot ugotavlja Mednarodna agencije za energijo (IEA) v svojem prvem pregledu tega trga, bo nujnega še veliko dela za diverzificirane vire in varne dobave mineralnih surovin.

Trg mineralnih surovin, ta je podlaga za proizvodnjo baterij za električna vozila, vetrnih in sončnih elektrarn ter tudi drugih tehnologij, ki so ključne za zeleni prehod, se je v preteklih petih letih podvojil. Prvo poročilo IEA o trgu mineralnih surovin kaže, da je uvajanje tehnologij čiste energije, pognala ogromno povpraševanje po litiju, kobaltu, niklju in bakru. Med letoma 2017 in 2022 je zlasti energetski sektor potrojil povpraševanje po litiju, povzročil 70-odstotno rast povpraševanja po kobaltu in 40-odstotno rast povpraševanja po niklju.