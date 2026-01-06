Del rastlin, pridobljen z novimi genomskimi tehnikami, izvzet iz zakonodaje

Nove genomske tehnike so sodobne metode za natančno spreminjanje genetskega materiala organizmov. Slovenija uredbi nasprotuje.

Proizvodi novih genomskih tehnik – ne le rastline, tudi živali – so bodisi že na trgu bodisi so prejeli vse potrebne odobritve v ZDA, Kanadi, na Japonskem, Kitajskem in na Filipinih. V Evropi so še na stopnji razvoja. FOTO: Ben Stansall/Afp

Evropska komisija rahlja zakonodajo o gensko spremenjenih organizmih (GSO) v Evropski uniji. Po predlogu uredbe bodo iz zakonodaje o GSO, ki strogo regulira razvoj in pridelavo gensko spremenjenih rastlin, izvzete nekatere kategorije rastlin, pridobljene z novimi tehnikami preurejanja genoma, kar bo pospešilo njihov prihod na trg. Zagovorniki v predlogu vidijo podporo večji konkurenčnosti evropskega kmetijstva, predvsem hitrejšemu razvoju sort, ki bodo odpornejše na podnebne spremembe ter škodljivce in bolezni, nasprotniki pa opozarjajo, da bo koristil le peščici multinacionalk, »kmetje, državljani in okolje pa bodo ostali nezaščiteni«. Iz zakonodaje o GSO bo izvzet del rastlin, pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami. Cilj je povečati konkurenčnost in trajnostnost kmetijsko-živilskega ...