FOTO:Rešitev za konec odpadne plastike?

Britanski časnik Guardian je januarja lani svoje tiskane izvode prenehal ovijati v plastiko in to zamenjal z biorazgradljivim ovitkom iz krompirjevega škroba, ki se v celoti razgradi v kompostniku. Carlsberg in Coca-Cola načrtujeta uvedbo »rastlinskih« plastenk, ki se bodo razgradile v enem letu. V kmetijstvu se uveljavljajo biorazgradljivi sadilni lončki in zaščitne folije proti plevelom. Vse več ekološke hrane in premijskih prehrambnih izdelkov je pakiranih v biorazgradljivo embalažo. A biorazgradljiva plastika še vedno predstavlja zelo majhen del v poplavi konvencionalne, fosilne.Tudi v Sloveniji ne zaostajamo na tem ...