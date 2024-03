Rexel Slovenija in NGEN združujeta moči

Na odziv rastoče potrebe po zelenih rešitvah sta Rexel Slovenija, vodilni trgovec z elektromaterialom in storitvami, in NGEN, inovativno slovensko razvojno podjetje na področju trajnosti, sklenila strateško partnerstvo. Dogodka se je udeležil tudi Guillaume Texier, predsednik uprave globalne skupine Rexel, ki je v Slovenijo vstopila pred časom s prevzemom Elektronabave.

Zavezništvo med Rexelom in NGEN na slovenski trg prinaša napredno celovito rešitev za polnilno infrastrukturo električnih vozil na ključ pod blagovno znamko xReCharge in izvedbo sistema sončnih elektrarn s hranilniki električne energije na ključ skupaj z neodvisno digitalno platformo SG Connect, ki je namenjena povezovanju proizvajalcev in uporabnikov električne energije.

S podpisom pogodbe je slovensko podjetje NGEN postalo strateški partner Rexel Slovenija, kar jim odpira vrata do mednarodnih trgov, kjer je prisotna globalna skupina Rexel. Aleš Gajšek, generalni direktor Rexel Slovenija, je ob podpisu pogodbe poudaril, da so zelo ponosni, da lahko trgu ponudijo inovativne rešitve, ki so rezultat slovenskega znanja.

Ob tem je dodal, da so se ravno zaradi združljivosti plačilnega sistema z vsemi modeli polnilnih postaj, ki podpirajo protokol OCPP 1.6 ali več, odločili tržiti storitev pod lastno blagovno znamko xReCharge. »Na ta način bodo lahko naši specializirani elektroinštalaterji izvedli storitev na ključ, ki vključuje montažo, zagon in vzdrževanje polnilne infrastrukture.« je še dodal Gajšek. Ravno tako so v Rexel Slovenija prepričani, da bodo z NGEN rešitvami na ključ na področju proizvodnje in upravljanja električne energije nadgradili svojo obstoječo ponudbo.

Roman Bernard, soustanovitelj in direktor podjetja NGEN, je ob podpisu pogodbe povedal: »To strateško partnerstvo na trg prinaša inovativne in trajnostne energetske rešitve ter povečujejo koristi za končne uporabnike. Prav tako sem prepričan, da odpiramo tudi nova obzorja v sektorju zelenih tehnologij in postavlja Slovenijo na zemljevid kot primer dobre prakse v boju proti podnebnim spremembam.«

Inovacije v plačilnem sistemu

Ključno prednost pri rešitvi xReCharge predstavlja plačilni sistem. Razvit je v skladu z mednarodnim standardom ISO15118, zato sistem podpira funkcionalnosti Plug&Charge (Priključi&Polni) in AutoCharge (Samodejno polnjenje), ki omogočata, da je postopek polnjenja popolnoma avtomatiziran. Uporabnik ob prvem polnjenju vnese podatke za plačilo, za vsako naslednje polnjenje pa se avtomatično uporabi digitalna identiteta vozila za avtorizacijo plačil, ki je varno shranjena in prenesena med vozilom in polnilno infrastrukturo.

Ta pristop odpravlja potrebo po fizični interakciji s plačilnimi sredstvi, kot so plačilne kartice, mobilne aplikacije in RFID oznake in hkrati zagotavlja varnost s šifriranjem in komunikacijskimi protokoli, ki ščitijo uporabnike pred neavtoriziranimi dostopi in manipulacijo podatkov.

Rešitev za upravljanje z električno energijo

Z uporabo platforme SG Connect (Smart Grid Connect) za povezavo sončne elektrarne s hranilnikom energije lahko uporabniki bolje nadzorujejo svojo porabo električne energije, kar vodi v zmanjšanje stroškov za omrežnino in priključno moč. Ta sistem namreč omogoča uporabnikom, da prilagajajo svojo porabo električne energije glede na potrebe, kar lahko rezultira v izbiri nižje priključne moči.

Takšna izbira lahko prinese opazne prihranke, saj se stroški določajo na podlagi največje porabe v določenem obdobju. Poleg zmanjšanja stroškov ta način upravljanja z energijo zmanjšuje tudi obremenitev električnega omrežja, kar prispeva k večji energetski učinkovitosti in trajnosti. Upravljanje sistema je preprosto in poteka preko intuitivne aplikacije, kar uporabnikom omogoča, da optimizirajo svoje prihranke in prispevajo k bolj trajnostni uporabi energetskih virov.