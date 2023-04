Rezultati Lenarčičevih meritev nad indijsko podcelino alarmantni

Slovenski letalec in raziskovalec Matevž Lenarčič je v sklopu projekta GreenLight World Flight z raziskovalnim letalom v 20 dneh opravil meritve nad območjem 12 držav na Bližnjem vzhodu in indijski podcelini. Meritve na več kot 20.000 kilometrih poti so pokazale zaskrbljujoče slabo stanje ozračja, rezultati pa so alarmantni.

Lenarčič je meritve opravil z raziskovalnim letalom Advantic WT10 Research, z njimi pa je raziskoval, kako onesnažene zračne mase, ki se premikajo proti severu, segrevajo ozračje in se premikajo nad območje himalajskih vrhov, kjer se usedejo na tamkajšnje ledenike in ustvarjajo temno plat, ki še naprej absorbira sončno svetlobo in pospešuje njihovo taljenje, so orisali sodelavci projekta GreenLight World Flight.

Vodja raziskovalne ekipe misije GreenLight World Flight in vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici Griša Močnik je poudaril, da so te meritve zelo pomembne. »Himalajski ledeniki so vir pitne vode za dve milijardi ljudi, ki živijo na tem območju. Izginotje ledenikov, ki bi se ob sedanjem onesnaževanju lahko zgodilo prej kot v enem stoletju, bi imelo nepredstavljive posledice za našo civilizacijo in ekosisteme,« je povedal.

Mednarodne raziskave so pokazale, da taljenje ledenikov v zadnjih letih napreduje zaskrbljujoče hitro. Samo v lanskem letu so se švicarski ledeniki zmanjšali za šest odstotkov. »Kakšno je dejansko stanje himalajskih ledenikov, pa zaradi zelo redkih raziskav nad tem območjem praktično ni znano,« je pojasnil. Tako je namen njihovih raziskav opozoriti na hitrost in posledice regionalnih podnebnih sprememb ter krepiti zavest, da lahko le ljudje upočasnimo te procese.

»V času meritev, ki so potekale nad Jordanijo, Indijo, Bangladešem in Nepalom, so bile temperature zraka izjemno visoke, tudi do 40 stopinj Celzija, kar je povzročilo dvig višine mešalne plasti z zelo visokimi koncentracijami delcev do višine štirih do petih kilometrov. Letenje v takih pogojih je izjemen napor tako za pilota kot za letalo,« je medtem povedal Lenarčič.