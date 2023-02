Risi so se lepo udomačili tudi v slovenskih Alpah

V nadaljevanju preberite:

V projektu reševanja risov v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem se je začelo zadnje leto odlova živali v Romuniji in na Slovaškem za preselitev v Slovenijo in na Hrvaško. Doslej je bilo k nam in na Hrvaško preseljenih 15 risov, dva čakata na preselitev, za dva pa raziskovalci še upajo, da ju bodo ujeli. Rezultati projekta so zelo spodbudni. Populacija risov se povečuje in širi, toda dolgoročno preživetje lahko zagotovi le povezovanje s populacijami iz drugih delov Evrope.

Pred projektom Life Lynx, ki je stekel leta 2017, je dinarski populaciji risov, ki poseljuje Slovenijo, Hrvaško in Bosno, grozilo pospešeno izumiranje. Zlasti pri nas, kjer je v Alpah vrsta funkcionalno že izumrla, v Dinaridih pa je živelo le še okoli dvajset odraslih živali, ki so si bile v povprečju genetsko bolj sorodne kot bratje in sestre. Posledice parjenja v sorodstvu so bile različne deformacije in zdravstvene težave. Pri samcu Igiju, ki so ga lani nekaj mesecev pred smrtjo spremljali prek telemetrične ovratnice, so denimo odkrili dva čopka na enem ušesu in luknjo v srcu. Danes, po doslej opravljenih doselitvah, dinarska populacija šteje 93 odraslih risov. Od tega jih je v Sloveniji najmanj 29, poleg tega se je v lanski sezoni v petih leglih skotilo 15 mladičev.