FOTO:Roji kobilic v Afriki, grozi lakota

Puščavske kobilice lahko preletijo 150 kilometrov na dan. FOTO: Reuters

Roji kobilic bi se lahko povečali in iz Kenije razširili v Ugando in Južni Sudan. FOTO: AFP

Vsaka od 200 milijard kobilic vsak dan poje za svojo težo zelenja. FOTO: AFP



Uničujoč napad kobilic

Kobilic je toliko, da se ne vidi skozi njihov oblak, pravijo v Keniji. FOTO: Reuters

Milijarde kobilic, od katerih vsaka vsak dan poje za svojo težo zelenja, so posledica ekstremne vremenske spremembe in so lahko uničujoče za vzhodno Afriko, ki še okreva po lanski izredni suši in jesenskih katastrofalnih poplavah. Največji gost oblak kobilic v Keniji je velik 2400 kvadratnih kilometrov, kar je skoraj velikost Moskve.Oblaki kobilic so najgostejši in največji v več desetletjih. Največji oblak po oceni Organizacije za hrano in kmetijstvo Združenih narodov (FAO) sestavlja 200 milijard kobilic. V Etiopiji in Somaliji je to največji napad v 25 letih, v Keniji pa v sedemdesetih letih. Brez umiritve bi število kobilic do junija lahko zraslo za 500-krat, roji pa se bodo razširili še v Ugando in Južni Sudan. Napad kobilic primerjajo s kugo, ki bo uničila pridelke in pašnike v regiji, ki je že brez tega ena od najrevnejših in najbolj ranljivih na svetu, brez kobilic je v regiji lačnih 19 milijonov ljudi.Požrešnost kobilic lahko pripelje do še večjega pomanjkanja hrane, kar je tudi varnostna težava, saj lahko vodi do konfliktov v nemirni regiji. Invazija kobilic sledi letu vremenskih ekstremov, med temi je kar osem ciklonov, največ po letu 1976. To je posledica toplejšega Indijskega oceana, ki deluje dvojno, zdaj v Afriki povzroča poplave, v Avstraliji pa daljša sušo ter povzroča peščene viharje in požare.Veliki roji kobilic so prileteli v Kenijo decembra. Kmetovalci so imeli nekaj sreče, saj so večinoma pospravili pridelke. Drugače je z živinorejci, saj kobilice pogrizejo zelenje do tal. Pastirji še okrevajo po treh letih suše, zato je napad kobilic uničujoč. Če rojev kobilic ne bodo omejili, bodo žrtve tudi kmetje, ki običajno začnejo saditi marca.Prebivalci so obtožili vlado, da ne naredi dovolj, in potožili, da še naprej opažajo roje kobilic, kljub škropljenju insekticidov iz zraka. Največ možnosti in opreme za to imajo v Keniji. Kemikalije menda niso nevarne za ljudi, trudijo pa se omejiti tudi škodo pri manjših žuželkah in opraševalcih. Puščavske kobilice je izredno težko nadzorovati, saj se običajno pojavijo na neobljudenih območjih in lahko v enem dnevu preletijo 150 kilometrov.