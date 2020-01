Romunska ekipa ujela risa v Karpatih

Veterinarski pregled risa. FOTO: Life Lynx

Na hrvaški spletni strani skupine projekta LIFE Lynx so sporočili veselo vest, da je romunska skupina tega projekta ujela prvega risa v Karpatih v novi sezoni projekta, ki bi ga morali izpustiti na območju Dinaridov. Gre za odraslega samca, težkega 26 kilogramov, ki je zdaj v karanteni, kjer bo ostal najmanj 30 dni, kot navajajo na spletni strani.Ko bodo ugotovili, da je ris zdrav, bodo začeli z načrtovanjem prevoza. Predvidena lokacija izpusta je na Hrvaškem, in sicer na območju nacionalnega parka Paklenica. »Zelo smo veseli podpore, ki smo jo dobili od lovskih društev občine Zadarska in Ličko-senjske, javnih zavodov za upravljanje zavarovanih območij, kot tudi naših sodelavcev na terenu v Liki.«Ta ris bo, kakor že izpuščena risa Doru in Goru, opremljen s telemetrično ovratnico, s pomočjo katere bodo lahko spremljali njegovo gibanje. Kot so dodali, upajo, da bodo lahko kmalu določili datum prevoza in izpust risa, ki bo tako na pomoč prišel njihovi gensko oslabljeni populaciji.