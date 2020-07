Roza sneg v italijanskih Alpah

Ledenik Presena FOTO: Miguel Medina/AFP

Znanstveniki so zaskrbljeni zaradi pojava snega z roza odtenkom visoko v Alpah. Zaplate obarvanega snega so opazili na ledeniku Presena v Italiji, zelo verjetno pa je za pojav kriva ista vrsta alg (Ancylonema nordenskioeldii) kot na Grenlandiji, navaja francoska tiskovna agencija AFP.Sama alga ni nevarna, gre za naravni pojav v pomladanskem in poletnem obdobju, je pojasnil Biagio Di Mauro iz italijanskega nacionalnega sveta za raziskave, ki je podobne alge preučeval na ledeniku Morteratsch v Švici.A obarvanost snega pripomore k hitrejšemu taljenju. Led in sneg odbijeta več kot 80 odstotkov sončne svetlobe, ko se pojavijo takšne ali drugačne alge, temnejši sneg absorbira več svetlobe in toplote in se hitreje tali.»Poskušamo preučiti, koliko naravni pojavi poleg človeške dejavnosti pripomorejo k segrevanju planeta,« je povedal Di Mauro in dodal, da smučarji in pohodniki lahko pripomorejo k razraščanju alg.