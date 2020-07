S klasičnimi metodami virusa ne zaznajo

Ljubljana – V nekaterih državah so se lotili velikopoteznih projektov, v katerih so v odpadnih vodah odkrivali koronavirus sars-cov-2. Pri nas Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) še jemlje vzorce v petih čistilnih napravah, saj rezultati standardnih testov z le sto mililitri umazane vode niso zaznali virusa. Z večjimi vzorci je bolje, čeprav je večina negativnih.V preteklih dveh mesecih so na NIB, kjer so rezultate testiranja odpadne vode sicer napovedali že po prvomajskih praznikih, tako preizkušali več metod testiranja s sedmimi čistilnimi napravami. Klasični testi s sto mililitri vode niso primerni za odpadno vodo v ...