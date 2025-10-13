S kurilno sezono se zrak poslabša, težava je kurjenje lesa

»Tudi če zmanjšamo onesnaževanje zraka za polovico, bo zaradi onesnaženja umrlo desetkrat več ljudi, kot jih umre v prometnih nesrečah,« je na zdravstveno težavo zaradi kurjenja lesa v malih kurilnih napravah opozoril Griša Močnik z novogoriške univerze. Treba bo meriti, izpeljati več demonstracijskih projektov, ukrepati, znova meriti in reformirati dimnikarsko službo, saj je kataster izpustov malih kurišč izrazito pomanjkljiv.

Slovenija je dežela gozdov, les je obnovljivi vir, hkrati je kurjenje lesa eden od glavnih virov onesnaževal v zraku. Slovenija, kot kaže, pri tem ne bo dosegla ciljev direktive o kakovosti zraka, sprejete lani, ki bo začela veljati 1. januarja 2030, so opozorili na posvetu v državnem svetu. Direktiva je namreč mejne vrednosti za delce zmanjšala za polovico (za PM10 s 40 mikrogramov na 20, za PM2,5 pa z 20 na 10), poleg tega uvaja obvezno določanje oksidativnega potenciala onesnaževal, kar je nesposredno določanje škodljivosti onesnaževal.

Težave zlasti z delci PM2,5

Slovenija bo imela težave zlasti s PM2,5. Največji vir teh delcev, kar 70 odstotkov, so male kurilne naprave, ki izpuščajo še rakotvorne dioksine, policiklične aromatične ogljikovodike. »Tudi sodobni kotli na drva imajo 70-krat več izpustov delcev kot kotel na plin,« je dejala Alenka Fritzel z Mope. Dodala je, da kilogram lesa onesnaži milijon kubičnih metrov zraka, in opozorila, da moramo ukrepati še pred letom 2030. Priznala je, da strogih novih ciljev direktive najverjetneje ne bomo dosegli, zato bodo zaprosili za odlog uveljavitve novih mejnih vrednosti do leta 2040.

Z lesom se ogreva še tretjina slovenskih gospodinjstev. Slovenija bo prosila za odlog uveljavitve strožjih omejitev. Les je naša konkurenčna prednost, a hkrati ogroža zdravje.

Močnik je povedal, da delci PM2,5 večinoma nastajajo v atmosferi, najprej so namreč plinasti. Opozoril je, da je treba meriti onesnaženje, določiti vire onesnaženja, pripraviti načrt ukrepanja, izvesti ukrepe, nato pa izmeriti učinke ukrepov. To je treba ponavljati, saj je v direktivi omenjeno, da nikoli ne smemo biti zadovoljni. Alenka Fritzel je dodala, da onesnaženje zraka ne vpliva le na zdravje ljudi, temveč tudi na biotsko pestrost, kmetijsko pridelavo, ki se lahko zmanjša tudi za 30 odstotkov, in podnebne spremembe.

Brez spodbud ne bo šlo

Prav podnebne spremembe navidezno popravljajo kakovost zraka, je omenil Močnik, saj je zaradi segrevanja manj inverzij zraka. Posledica je večja prevetrenost Ljubljane in še nekaterih drugih mest in krajev. Tudi zato so meritve in modeliranja tako pomembni. Poleg tega bo treba pripraviti katastre izpustov. Za industrijo so precej natančni, za promet so tudi dokaj dobri, za male kurilne naprave pa so katastrofalni, saj lahko ljudje različno kurijo različna kuriva.

»Les je najcenejše gorivo, zato bo treba obravnavati energetsko revščino, pri čemer brez spodbud ne bo šlo,« je opozoril Močnik. Mojca Vendramin iz Eko sklada je povedala, da zadnja leta za zamenjavo kurilnih naprav dajo po 100 milijonov evrov na leto. Za zamenjavo stare kurilne naprave z novo je mogoče dobiti 50-odsotno subvencijo oziroma največ 5000 evrov. Spodbuda za kamin sega do 2000 evrov, za vgradnjo toplotne črpalke pa od 1000 do 6000 evrov (če gre tudi za zamenjavo stare kurilne naprave).

Upad vgradnje toplotnih črpalk

Socialno ogrožena gospodinjstva lahko dobijo 18.000 evrov subvencije za več ukrepov, od izolacije stavbe in zamenjave oken do zamenjave kurilne naprave. Prednostno listo naredi energetski svetovalec, večinoma pa gre za izolacijo in okna, kurilno napravo zamenja 20 odstotkov gospodinjstev. Ob tem je vgradnja toplotnih črpalk izrazito upadla, nekoliko zaradi omrežnin, nekoliko zaradi sprememb sheme za sončne elektrarne, je povedala Mojca Vendramin.

V Sloveniji je približno 500.000 malih kurilnih naprav, 57 odstotkov jih je na trda goriva, 22 odstotkov na kurilno olje, 21 odstotkov na plin, je povedal Dejan Zupanc z Mope. Darja Stare iz Gozdarskega inštituta je dejala, da je 80 odstotkov slovenskih gozdov v precej razdrobljeni zasebni lasti. Z lesom se po zadnjih podatkih ogreva 34 odstotkov gospodinjstev, enak odstotek se jih ogreva na elektriko.