Še možni dolgotrajni krajevni nalivi, rdeče opozorilo za večji del države

Tudi danes bo obilno deževje po državi povzročalo nevšečnosti. Še vedno bodo možni dolgotrajni krajevni nalivi, opozarja Agencija RS za okolje (Arso), ki je za večji del države izdala rdeče opozorilo. Večji del dneva še lahko pričakujemo razlivanja rek. Zaradi izrednih razmer se bo sestal svet za nacionalno varnost, napovedana je seja vlade.

Po podatkih Arsa se bodo dolgotrajni nalivi ponoči še pojavljali. Izdali so rdečo stopnjo opozorila za vso državo z izjemno Primorske, kjer velja oranžno opozorilo. Večji del dneva še lahko pričakujemo razlivanja rek, opozarja hidrolog Janez Polajnar. Danes zjutraj bo konica pretoka na Savi na Jesenicah na Dolenjskem med 3600 in 3900 kubičnih metrov na sekundo. Razmere naj bi se začele umirjati v popoldanskih in večernih urah oz. v noči na nedeljo, napoveduje.

Ob 11. uri se bo sestal svet za nacionalno varnost, zatem še vlada. Ta bo po napovedih predsednika vlade Roberta Goloba sprejela predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kar so sprva načrtovali po parlamentarnih počitnicah. Premier pričakuje, da se bodo poslanci kljub počitnicam sestali v prihodnjem tednu in novelo sprejeli.

Črpanje vode iz ene od hiš v Kamniku. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pristojni državljane prosijo, naj se ne odpravljajo na nenujne poti. Vlada bo po Golobovih besedah preučila možnost, da bi bile to nedeljo trgovine izjemoma odprte, da se ljudem ne bi bilo treba odpravljati po nujnih nakupih že danes.

Kot je na petkovi novinarski konferenci dejal obrambni minister Marjan Šarec, bo Slovenija zaprosila za mednarodno pomoč, razmere po državi pa si bo v prihodnjih dneh ogledal tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Zaradi obilnega deževja so v petek poplavljali vodotoki, dvigovala se je podtalnica, sprožilo se je več zemeljskih plazov. Posredovali so gasilci, vojaki ter druge enote in službe, ki so reševali ljudi, živali in premoženje. Na več lokacijah so posredovali tudi helikopterji policije in Slovenske vojske.