Šele prihodnje leto nižje cene elektrike

Glede na borzne napovedi bodo cene elektrike letos še tako visoke, da bo nujna regulacija, prihodnje leto pa se bodo znižale, čeprav na višjo raven kot pred krizo. Po drugi strani to prinaša možnost naložb. V stroki ob tem opozarjajo, da se bodo današnje odločitve poznale še nekaj desetletij, tako pri cenah kot pri zanesljivosti oskrbe in avtonomnosti.

Sprememba omrežninskih tarif po dvajsetih letih je odraz hitrih sprememb v energetiki, ki jih morajo začeti upoštevati tudi uporabniki. Ob nestabilni proizvodnji in več deset tisoč novih sončnih elektrarnah bo treba omrežja praktično podvojiti, hkrati pa digitalizirati, za to pa se morajo omrežnine, ki so glavni vir za naložbe v omrežja, ustrezno povišati.