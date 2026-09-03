September se še ni začel s 33 stopinjami Celzija

Sušno in vroče poletje še traja, čeprav smo že vstopili v meteorološko jesen. Bilo je za 2,8 stopinje Celzija topleje od dolgoletnega povprečja, približno tako, kot v letih 2003 in 2024. Vročina se je pridružila suši, ki je znižala vodostaje rek in podzemne vode. Skupaj pa je to prineslo rekordne temperature rek in jezer, spodnja Sava se je segrela nad 30 stopinj, Blejsko in Bohinjsko jezero pa na 28 stopinj Celzija. Letošnjo sušo so tako uvrstili med izjemne, na raven naravne nesreče, že osme od leta 2000. Kot je povedala agrometeorologinja Andreja Sušnik, najobsežnejša in najhujša suša še traja. Škoda v kmetijskem gospodarstvu bo ogromna, na policah bo manj slovenskih pridelkov. »Prizadeti so vsi segmenti kmetijske pridelave,« je dejala. Začetki letošnje suše segajo v pomlad, že ...