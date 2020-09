Shod kot opozorilo na škodljivost vladnega podnebnega načrta

FOTO: Nejla Kambic

Nekaj več kot sto mladih se je danes zbralo na shodu Mladih za podnebno pravičnost, ki je potekal v Ljubljani. Glasno so opozorili na katastrofalne posledice podnebnih sprememb po svetu in na premalo ambiciozne, celo škodljive vladne načrte za prehod v brezogljično družbo. Zavzeli so se za ohranitev narave in za podnebno pravičnost.Mladi so se zbrali na Prešernovem trgu v središču prestolnice, nato pa so se podali proti poslopju vlade. S seboj so prinesli transparente z napisi »Manj ogljika, več kisika«, »Podnebna pravičnost zdaj«, »Strategija za podnebni zlom«, »Dosti govoričenja, čas je za dejanja«, »Kompostirajmo kapitalizem« in podobno.Kritični so bili do potez vlade, češ da ji ni mar za naravovarstvene teme, da brez razloga jemlje sredstva nevladnim organizacijam. Od okoljskega ministraso protestniki zahtevali zaprtje Termoelektrarne Šoštanj in skandirali: »Andrej, a veš? Zapreti moraš Teš«. Na podoben način so se zavzeli tudi »za ribe, za ptice, za delavske pravice« in nasploh za podnebno pravičnost zdaj.V krajših nagovorih predstavnikov Mladih za podnebno pravičnost pred poslopjem vlade so ti opozorili na uničujoče posledice podnebnih sprememb, na vse več naravnih nesreč, nenavadnih vremenskih pojavov, rekordnih izmerjenih temperatur, pa tudi na vse več požarov in na izumiranje živalskih vrst.Posebej pa so opozorili, da vlada v okviru strategije za izstop iz premoga in dolgoročne podnebne strategije pripravlja škodljive podnebne ukrepe. Pozvali so k prevladi javnega interesa nad energetskimi lobiji ter zahtevali znižanje toplogrednih plinov za 60 odstotkov in opustitev uporabe premoga pri proizvodnji elektrike do leta 2030.Svojo zahtevo so ponazorili tudi s krajšim nastopom. Na ulici pred poslopjem vlade so oblikovali skulpturo kupa premoga, nekaj mladih pa je nato popadalo in obležalo na ulici.Z današnjim shodom so se mladi podnebni aktivisti pridružili množičnim protestom, ki pod okriljem pobude Petki za prihodnost potekajo po vsem svetu in jih je navdihnila švedska podnebna aktivistka. Na shodu, ki je trajal slabo uro, je bilo opaziti tudi nekatere predstavnike sindikatov, med njimi predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidijo Jerkič.