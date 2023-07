Signal politiki za ambicioznejše podnebne ukrepe

V nadaljevanju preberite:

Več kot 60 odstotkov prebivalcev Slovenije je seznanjenih s problematiko podnebnih sprememb, skoraj 70 odstotkov je zaskrbljenih zaradi njihovih vplivov, najmanj 80 odstotkov pa jih občuti vsaj manjše negativne učinke. Od zadnjega javnomnenjskega merjenja je poskočil tudi delež tistih, ki menijo, da je država najbolj odgovorna za ukrepanje za zaščito državljanov pred negativnimi učinki podnebnih sprememb, je pokazala raziskava Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC).

Od leta 2019 do 2023 se je splošno zavedanje ljudi o podnebnih spremembah povečalo, ugotavlja Aljoša Petek, okoljski pravnik pri PIC. »Večina vprašanih [68 odstotkov] meni, da je ukrepanje za zaščito državljanov pred negativnimi učinki podnebnih sprememb odgovornost države, kar kaže na to, da so naklonjeni temu, da država na tem področju sprejema ukrepe, in podpirajo tudi takšne, ki bodo boleli. Politika ima večje zaledje, kot se morda zdi,« meni Petek.