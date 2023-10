Širša cesta je zgolj povabilo k uporabi avta

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija bo zagotovila svoj delež v zelenem skladu za države v razvoju, ki je kamen spotike pri precej preteklih podnebnih konferencah, ob tem pa stala ob strani vsem državam, ki jih prizadenejo vremenski ekstremi, tudi Sloveniji, pravi Virginijus Sinkevičius, Evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo. Že njegova pot v Slovenijo pa kaže, da je naša država izgubila povezave, priletel je namreč iz Amsterdama, ker je bil polet iz Bruslja do Frankfurta odpovedan, in odletel iz Zagreba.

Podnebni vrh se približuje, EU je izgubila Fransa Timmermansa, obraz evropskega zelenega dogovora, kakšna je zdaj strategija?

Najprej, Frans Timmermans in njegovo vodenje je bilo zelo pomembno. V preteklih štirih letih se je uveljavil kot podnebni voditelj, spoštovan po svetu, vendar saj veste, to je politična realnost, treba se je premakniti naprej. Kar govori za Evropo je kredibilnost, kar smo obljubili, smo tudi naredili. Nismo zgolj postavili ambicij in sanj, temveč smo sprejeli zakonodajo, ki določa podnebno nevtralnost. Tudi cilji za 2030 so podprti z načrtom do 2030. Evropa ni le ambiciozna, temveč tudi ve, kako priti do tja, kar nam daje veliko kredibilnosti.