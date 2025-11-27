Skiroji tudi na Dunaju deležni največ pritožb

V sistem digitalnega upravljanja je na Dunaju vključenih 29 linij tramvaja s 500 tramvaji, 95 avtobusnih prog s 400 avtobusi, srečujejo pa se s 1050 semaforji,ki jih osvetljuje tudi 1300 svetilk javne razsvetljave z varčnimi LED svetilkami. Prednost skušajo zagotavljati javnemu prevozu in kolesarjem, ki lahko na pilotnem območju s 75 semaforji po aplikaciji prilagodijo svojo hitrost, da dosežejo zeleni val.

Pilotni projekt, ki zajema 17 kilometrov cest, je namenjen zmanjšanju emisij prometa in skrajšanju potovalnih časov, zlasti za javni promet in kolesarje, brez nepotrebnega napora, pa tudi za voznike avtomobilov. Vključitev umetne inteligence zahteva podatke, kot je štetje prometa vseh vrst, kar zagotavlja 73 nizkoresolucijskih prometnih kamer. V javni družbi Wien Leuchtet (Dunajska razsvetljava) morajo namreč upoštevati predpise o varovanju osebnih podatkov, zato se na posnetkih ne da razločiti niti registrskih številk vozil, prepoznajo pa kakšne vrste vozilo je na posnetku, avto, kombi, tovornjak, kolo, tramvaj ali avtobus. Podrobne posnetke ima le policija.