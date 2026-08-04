Sklad za obnovo bo prejel več, kot bo porabil

Država ima enajst proračunskih skladov, v katerih je bilo konec junija zbranih 1,78 milijarde evrov. Med njimi je največji sklad za obnovo, ki je imel konec junija razpoložljivih kar 766 milijonov evrov sredstev. Od ustanovitve leta 2023 se v skladu nabira veliko več sredstev, kot se jih porabi. Financiranje sklada naj bi se končalo leta 2028, toda, podobno kot veliko ocen škode po poplavah, je tudi načrt zbranih sredstev večji od načrtovane porabe. Proračunski sklad ni sklad v pravem pomenu besede, torej formalna ustanova, ampak je le proračunska postavka namensko zbranih sredstev. Na sklad za obnovo je bilo do zdaj oddeljeno 1,2 milijarde evrov, je mogoče razbrati iz razkritih podatkov. Leta 2024 je prejel 532 milijonov evrov, lani 430 milijonov evrov, v prvem polletju letos pa 238 ...