Škoda bo ogromna – mostovi so podrti, ceste poplavljene, težave s pitno vodo

Meteorologi so obilne padavine napovedali že v četrtek, kot priznavajo, pa so razmere znatno presegle najverjetnejše vrednosti. Obilne padavine so v petek zjutraj prizadele zlasti Gorenjsko, območje Idrije in Savinjsko dolino, popoldne pa se preselile proti vzhodu. Težave so tako velike, da je za danes sklican nacionalni svet za varnost, vlada pa bo poplavam posvetila izredno sejo.

Brane Gregorčič in Janez Polajnar z Agencije za okolje (Arso) sta povedala, da se bodo razmere umirile šele v ponedeljek. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan pa je pojasnil, da je marsikje dostop do prizadetih območij onemogočen, iz kampa Menina so izvedli helikoptersko reševanje ljudi na drevesih, težave so imeli tudi z zvezami. Policija je na štabu CZ poročala o več smrtnih žrtvah, a konkretnih informacij o okoliščinah še nimamo, je dejal Šestan.

V Sloveniji imamo najboljši sistem za ukrepanje v takih razmerah, meni predsednik vlade Robert Golob. Ocenil je, da bo to najhujša in najdražja nesreča v Sloveniji do zdaj. Danes je tako sklican svet za nacionalno varnost, kjer bodo premleli, kako se je najbolje odzvati in povečati odpornost proti takim nesrečam. Vlada pa bo jutri sprejela zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ki varuje občinske proračune, sprejela bo sklep o odprtju trgovin ob nedeljah pa tudi druge mogoče ukrepe ter pomoč več drugih držav, zlasti v gradbeni mehanizaciji, saj je treba urediti precej cest.

V Šmarci pri Kamniku so najprej poskrbeli za varnost ljudi, potem so reševali še del premoženja. FOTO: Leon Vidic

Golob je še pozval ljudi, naj ostanejo doma, če je le mogoče. Podoben poziv sta ljudem, ki hodijo fotografirat poplave, in prav tako tovornjakom, ki se vozijo čez mostove, namenila obrambni in notranji minister Marjan Šarec in Boštjan Poklukar, ki je napovedal tudi možnost kazni.

Šarec je povedal, da je za pomoč na voljo 500 vojakov, a se vseh ne da uporabiti, ker so nekateri kraji še nedostopni. Danes dopoldne bodo znova ocenili razmere in se organizirali. »Vedno je treba ekipe razporediti tako, da je najbolj optimalno, tudi tuje ekipe, ki pridejo na pomoč,« je opozoril Šarec.

»Sistem notranje varnosti deluje,« je dejal Poklukar. Helikopterske enote so reševale ljudi s streh in dreves. V Tacnu so odprli prostor za do 120 evakuiranih ljudi, priskrbeli so jim tudi vso prehrano. Če bo potreba, bodo za evakuirance odprli še vadbeni center Gotenica. Šestan se je zahvalil ekipam, posebej helikopterskima enotama policije in vojske, ki sta rešili 200 ljudi.

Polajnar je povedal, da se visoke vode zdaj selijo v spodnji tok rek. Sava bo na iztoku iz Slovenije imela pretok 3000 kubičnih metrov na sekundo, podobno kot leta 2010. Savinja ne bo bistveno upadla. Drava pa ne bo tako visoka, kot so pričakovali, ker iz Avstrije ne bodo spustili toliko vode, kot so napovedali. Mura se bo medtem dvignila do roba nasipov. Rasla bo gladina tudi nekaterih manjših rek in potokov. Razmere se bodo predvidoma umirile jutri dopoldne. Šestan upa, da bodo nove poplave, ki prihajajo, prebivalci nekoliko bolje sprejeli. Obvestila so bila dovolj pogosta, sirene so oznanjale nevarnost, ljudje pa tudi vedo, kje je njihova hiša in kakšna nevarnost ji grozi.

Voda je neusmiljeno drla v hiše. FOTO: Leon Vidic

Danes čez dan bo večina manjših rek začela upadati, razmere na večjih rekah se bodo postopoma umirjale šele proti večeru in v nedeljo. V zadnjih 12 urah je bilo še huje, kot so kazale najverjetnejše vrednosti, je že dopoldne dejal meteorolog Branko Gregorčič. Na Brniku je padlo 200 litrov vode na kvadratni meter, največ od začetka meritev. Že zgodaj zjutraj so opozorilno raven dvignili na rdečo. Nalivov še zdaleč ni konec, smo na polovici, je opozoril Gregorčič.

Nalivi se še obnavljajo. Na zahodu in v osrednji Sloveniji tako močnih ne bo več, se bodo pa razmere poslabšale na vzhodu do meje s Hrvaško. V nedeljo pričakujejo še en pas neviht, vendar ne bo povzročal takih težav. Vreme se bo umirilo šele v ponedeljek. Od torka do nedelje bomo spet imeli poletje.

Poplave pri Medvodah. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nekaj težav je imela civilna zaščita tudi pri komunikaciji. Mobilni telefoni so bili v več krajih zaradi neurja neuporabni, vsi pa nimajo radijskih zvez. Šestan je državni načrt za zaščito in reševanje ob poplavah aktiviral že ob 6.25 zjutraj.

Še vedno pa velja, kmetijsko ministrstvo je na to spet opozorilo, da kmetje poskrbijo za varno skladiščenje pesticidov in drugih kemikalij, saj to lahko za precej dolgo onesnaži vodotoke in tudi pitno vodo. Direkcija za vode, ki ima vse ekipe vodarskih gospodarskih javnih služb na terenu, kjer čistijo korita, popravljajo nasipe in gradijo nove, pa opozarja, da je s kmetijskih zemljišč ob vodah treba pospraviti zeleni odrez, bale sena in tudi mehanizacijo, saj vse to voda lahko odnese. V vodi ti predmeti mašijo prepuste in odprtine mostov. To lahko tudi pospeši porušitev katerega od mostov.

Druga nevarnost je hudourniška narava slovenskih vodotokov. Hudourniki s hribov prinašajo zemljo, kamenje in vejevje, včasih celo debla, ki lahko naredijo veliko škode na infrastrukturi in tudi na hišah. Po napovedi padavine sicer ne bodo več tako obilne, zato bo hudournikov manj kot včeraj.