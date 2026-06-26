  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Okolje

    Škoda zaradi ekstremnega vremena največja prav v Sloveniji

    Agencija za okolje je za konec tedna izdala rdeče opozorilo zaradi velikih toplotnih obremenitev.
    Vročinski valovi so najpogostejši vzrok smrti, povezanih s podnebnimi spremembami. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Vročinski valovi so najpogostejši vzrok smrti, povezanih s podnebnimi spremembami. FOTO: Leon Vidic
    Nejc Gole
    26. 6. 2026 | 11:37
    26. 6. 2026 | 12:14
    4:25
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Potem ko je Komendo in okolico pred dvema tednoma prizadel orkanski veter, se bo v tem koncu tedna ekstremna vročina še stopnjevala. Pri tem pa je Slovenija izrazito ranljiva za ekstremne vremenske pojave. Narodnogospodarske izgube zaradi tovrstnih posledic podnebnih sprememb so namreč v evropski primerjavi daleč najvišje prav pri nas.

    Agencija za okolje je za konec tedna izdala rdeče opozorilo zaradi velikih toplotnih obremenitev. Razlog za intenzivnost trenutnega vročinskega vala so podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so v danes objavljeni študiji opozorili znanstveniki iz organizacije World Weather Attribution. Ugotovili so, da bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti tako rekoč nemogoč.

    Podnebne spremembe prinašajo tudi pogostejše in intenzivnejše orkanske vetrove, huda neurja, požare, suše, poplave. Spomnimo, pred le dvema tednoma je veliko škodo v Komendi in okolici povzročil orkanski veter.

    Slovenija je v evropski primerjavi še posebej ranljiva za ekstremne vremenske pojave, saj so narodnogospodarske izgube zaradi teh največje prav pri nas. Te so leta 2024 v 30-letnem povprečju znašale 240 evrov na prebivalca, drugo največjo škodo pa so izračunali v Srbiji, in sicer 76 evrov na prebivalca.

    Škodo v Sloveniji so v nebo potisnile predvsem poplave leta 2023. A pozor; že pred to naravno katastrofo je Slovenija po izgubah zaradi ekstremnih vremenskih pojavov v 30-letnem povprečju zasedala sam vrh z 88 evri na prebivalca.

    Slovenska lega med Sredozemljem in Alpami je povezana s številnimi vremenskimi nevšečnostmi, kar občutijo tudi Italijani in Avstrijci, ki so za Slovenijo in Srbijo na tretjem in četrtem mestu po narodnogospodarskih izgubah zaradi ujm, kažejo podatki evropskega statističnega urada.

    Nujno je prilagajanje 

    Ranljivost Slovenije na podnebne spremembe izpostavljajo tudi v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), kjer poudarjajo predvsem nevarnost poplav.

    V Evropski komisiji so lani opozorili, da ima Slovenija kljub prizadevanjem za okrepitev prilagajanja podnebnim spremembam izzive pri izvajanju ukrepov za zaščito pred poplavami, ki se nenehno odlašajo, pa tudi pri okoljskem upravljanju in usklajevanju med vsemi ravnmi državne uprave.

    Pred le dvema tednoma je veliko škodo v Komendi in okolici povzročil orkanski veter. FOTO: Dejan Javornik
    Pred le dvema tednoma je veliko škodo v Komendi in okolici povzročil orkanski veter. FOTO: Dejan Javornik

    »Pospešeno segrevanje podnebja povzroča vse pogostejše in izrazitejše vremenske pojave, ki ogrožajo naravne vire, ekosisteme in biotsko raznovrstnost ter s tem energetsko in prehransko varnost, finančno stabilnost ter zdravje in življenje ljudi,« opozarjajo tudi na Uradu za makroekonomske analize in razvoj. Pri tem dodajajo, da bo treba poleg učinkovitega zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov nujno pospešiti ukrepe prilagajanja in okrepiti odpornost na neizogibne spremembe.

    Najbolj smrtonosna posledica podnebnih sprememb

    Ekstremna vročina ima poleg gospodarske škode v kmetijstvu, gradbeništvu, prometu in nekaterih drugih panogah predvsem velike učinke na zdravje ljudi. Vročinski valovi so namreč najpogostejši vzrok smrti, povezanih s podnebnimi spremembami. »Vročinski valovi niso več nenavadne vremenske anomalije.

    Zdaj so ponavljajoča se kriza, ki povzroča trpljenje, terja življenja in uničuje naše zdravstvene sisteme in infrastrukturo. V samo zadnjih štirih letih je vročina v EU in pridruženih državah terjala več kot 200.000 življenj,« je opozoril direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Henri P. Kluge in opozoril, da bi bilo mogoče večino teh smrti preprečiti. Tudi v UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo povečan sprejem starejših s kroničnimi boleznimi. Visoke temperature najbolj vplivajo na kronične bolnike, starejše in najmlajše, ki zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Britanci že drugi dan zapored dosegli vročinski rekord

    Živo srebro na zahodu Anglije se je povzpelo na 36,4 stopinje Celzija. Več kot sto milijonov Evropejcev naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinjami.
    25. 6. 2026 | 17:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Opozorilo

    Arso zaradi ekstremne vročine za konec tedna izdal rdeči alarm

    Najbolj resno bo na jugozahodu, v nedeljo pa tudi v osrednji Sloveniji.
    24. 6. 2026 | 12:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ekstremno vreme

    Zakaj se Evropa tali v vročini? Rdeči alarmi v Londonu, Rimu in Milanu

    Za Evropejce, ki se sprašujejo, koga naj krivijo za vročino, je tukaj nekaj vzrokov, zakaj se ta teden potijo v svojih domovih in na delovnih mestih.
    24. 6. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vročina

    V Franciji je bila minula noč najtoplejša od začetka meritev leta 1947

    Tudi Britanci pričakujejo temperaturni rekord ter motnje v prometu in infrastrukturi. Tudi drugod po Evropi rdeča opozorila.
    23. 6. 2026 | 11:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ekstremna vročina

    Zaradi vročine zapirajo šole, odpovedujejo dogodke, prepovedujejo alkohol

    Meteorologi opozarjajo, da bi se lahko temperature v več državah približale zgodovinskim rekordom.
    22. 6. 2026 | 11:38
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Dolenjka proti Novemu mestu zaprta pol dneva; razlog policijska intervencija

    Avtocesta je zaprta na odseku razcep Malence - Šmarje Sap med predoroma Debeli hrib in Mali Vrh. Policija je sporočila le, da ne gre za prometno nesrečo.
    25. 6. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    SD Ljubljana ostro proti predsedniku stranke Matjažu Hanu

    Predsedstvo SD Ljubljana zahteva, da mora biti odgovor na volitve 2026 resna politična, organizacijska in komunikacijska prenova in nadgradnja stranke.
    Uroš Esih 24. 6. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Goljufija

    Delavcem niso plačevali socialnih prispevkov, čeprav je družba imela sredstva

    Večje število zaposlenih je bilo oškodovanih za najmanj slabih 300 tisoč evrov.
    25. 6. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Iran in ZDA

    Trumpov versajski polom: kako je Iran izsilil ameriško kapitulacijo

    Samo politik, ki popolnoma nič ne ve o zgodovini, lahko podpiše dokument o miru v Versaillesu.
    Branko Soban 26. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Največje vprašanje digitalne prihodnosti ni umetna inteligenca

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    Promo Slovenske novice 26. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Poletje, pravi čas za odločitev, ki znižuje tudi dohodnino

    Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
    26. 6. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

    Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
    26. 6. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

    Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
    24. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Glavoboli

    Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

    Onesnaževala in povišane ravni CO₂ v prostorih vplivajo na počutje. Glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami.
    Milka Bizovičar 24. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nespečnost

    Spanje ni razkošje, ampak temelj dobrega zdravja

    Motnje spanja prizadenejo vse več ljudi, posledica pa ni samo utrujenost, ampak tudi večje tveganje za kronične bolezni.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 6. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2026: kako okrepiti finančno moč Evrope in regije

    Dostop do kapitala bo odločal o prihodnji konkurenčnosti Evrope. Kampanja Kapitalski trgi 2026 odpira ključna vprašanja razvoja.
    23. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Podjetja na bankah potencialno izgubljajo milijone

    Več kot 11 milijard evrov mrtvega kapitala v bančnih vlogah, na kapitalskih trgih pa drobtinice.
    Milka Bizovičar 23. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    podnebne spremembeekstremno vremevročinski valSlovenija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    V prometni nesreči na dolenjski avtocesti umrl 19-letnik

    Devetnajstletnik je med prehitevanjem z avtomobilom oplazil drugi avtomobil, ki ga je vozil 44-letni voznik. Po trčenju je izgubil oblast nad vozilom.
    26. 6. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Policija sporoča

    Tragičen razplet dogodka na dolenjski cesti

    Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
    26. 6. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kronika

    Eksplozija poškodovala stanovanjsko hišo v Cundrovcu

    Po dosedanjih ugotovitvah je do eksplozije prišlo ponoči. Ena oseba je utrpela lažje telesne poškodbe.
    26. 6. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovo

    Umrl pesnik in soustanovitelj Vilenice Aleksander Peršolja

    Bil je tajnik takratnega Primorskega dramskega gledališča Nova Gorica, nato pa organizator kulture na Krasu.
    26. 6. 2026 | 13:32
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Globalno segrevanje

    Visoke temperature povečujejo število mesojedih bakterij

    Te bakterije v najhujših primerih povzročijo nekrotizirajoči fasciitis – hitro napredujoče odmiranje kožnega in mišičnega tkiva.
    26. 6. 2026 | 13:32
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kronika

    Eksplozija poškodovala stanovanjsko hišo v Cundrovcu

    Po dosedanjih ugotovitvah je do eksplozije prišlo ponoči. Ena oseba je utrpela lažje telesne poškodbe.
    26. 6. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovo

    Umrl pesnik in soustanovitelj Vilenice Aleksander Peršolja

    Bil je tajnik takratnega Primorskega dramskega gledališča Nova Gorica, nato pa organizator kulture na Krasu.
    26. 6. 2026 | 13:32
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Globalno segrevanje

    Visoke temperature povečujejo število mesojedih bakterij

    Te bakterije v najhujših primerih povzročijo nekrotizirajoči fasciitis – hitro napredujoče odmiranje kožnega in mišičnega tkiva.
    26. 6. 2026 | 13:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

    Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

    Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

    En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

    Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
    22. 6. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NOVOST

    V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

    Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

    Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    V slovenske domove prihaja nova tehnologija

    Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
    22. 6. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  140 let inovacij
    Vredno branja

    Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

    Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRVA POMOČ

    Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

    Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    »Če česa v Sloveniji ne manjka, je to znanje« (video)

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

    Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do leta 2035 bi lahko bilo na voljo 19 milijard evrov investicij

    Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
    24. 6. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ŠKODA

    Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

    Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
    22. 6. 2026 | 08:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo