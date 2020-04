Skrita cena gospodarskega razvoja

Zoonoze, (nalezljive) bolezni, ki se z živali prenašajo na človeka, so eden najpogostejših vzrokov za izbruhe že znanih ali novih nalezljivih bolezni. Za 75 odstotkov vseh zoonoz so naravni gostitelj podgane, netopirji in primati. Med zoonoze spada tudi novi koronavirus. Kako je povezan z divjimi živalmi in kako z intenzivno živinorejo?Znanstveniki so na podlagi genetskega zaporedja covida-19 potrdili, da je ta rezultat naravne evolucije, torej ni bil izdelan v kitajskem laboratoriju, kot trdijo teoretiki zarot. Gre pa resnično za kitajski virus, kot ga imenuje Trump. Najverjetneje so njegov naravni rezervoar netopirji, z njih pa naj ...