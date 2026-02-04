Skrivnostno ustanavljanje družbe Slovenske vode

Katastrofalne poplave avgusta 2023 so razgalile sistemske težave urejanja voda, ki je bilo desetletja finančno, kadrovsko in organizacijsko zanemarjeno. Država in stroka sta bili soglasni, da sektor potrebuje reorganizacijo, a predlog ukinitve obstoječega sistema, ki temelji na koncesijskem modelu, in nadomestitev z ustanovitvijo javne gospodarske družbe Slovenske vode sta po mnenju stroke korak v neznano, ki lahko prinaša znatna tveganja. Stroka opozarja tudi, da postopki za ustanovitev družbe potekajo v strogi tajnosti, s čimer vlada krši aarhuško konvencijo, ki zahteva vključevanje javnosti pri oblikovanju politik na področju okolja.

Članom sveta za vode, ki je posvetovalno telo ministrstva za naravne vire in prostor, ustanovljen je bil po poplavah leta 2023, je bila na seji 9. septembra lani predstavljena strokovna študija (Pravno-ekonomska analiza modelov izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda), ki jo je naročilo ministrstvo za naravne vire in prostor. V njej so predstavljeni štirje modeli izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb (GJS) na področju urejanja voda ter njihove prednosti in slabosti. Kot najbolj optimalna rešitev je predlagana ustanovitev novega državnega podjetja, ki bi – skupaj z direkcijo za vode – prevzelo naloge vzdrževanja vodotokov od koncesionarjev.