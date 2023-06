Skupaj uredimo Naj planinsko pot 2023

Slovenci smo gorniški narod. Plezamo, se vzpenjamo, premagujemo višino in noben korak za nas ni pretežak, če le zremo k vrhu, ki ponuja najlepše razglede sveta. A čemu v gore? Zdaj že pokojni gorski reševalec, alpinist in častni predsednik Planinske zveze Slovenije, prejemnik številnih priznanj, tudi Bloudkove nagrade, dr. Miha Potočnik, je nekoč dejal, da »če zaradi drugega ne, pa vsaj zato, da ubežimo pred hudobijo in temo, ki pokriva dolino, da imamo čisto vest, lahko srce in vedro, bogato dušo, voljo do dela, moč za čas, ko plane nad nas težaven boj za obstanek.«

Odgovor na uganko, zakaj plezamo po hribih, planinah in gorah, se skriva nekje med vznožjem in vrhom, pri čemer vsak planinec nosi s seboj svoj zakaj, a vsi tudi univerzalnega. To je ljubezen do lepote bivanja.

To pomaga Slovencem s svojim delovanjem in akcijami že vrsto let zasledovati tudi Zavarovalnica Triglav, ki se v slovenski javnosti na vseh področjih življenja izkazuje kot družbeno odgovorna družba.

Ne čudi dejstvo, da je Zavarovalnica Triglav že pred 14 leti zagnala akcijo Očistimo naše gore, h kateri je pred šestimi leti priključila pri Slovencih zelo priljubljen izbor Naj planinska pot. To je po besedah Ane Cergolj Kebler, vodje akcije Očistimo naše gore pri Zavarovalnici Triglav, akcija, s katero želijo obnoviti lepe, a dotrajane in nevarne planinske poti, da bodo spet prehodne, urejene in varne. Ob tem je poudarila, da je akcija Naj planinska pot tudi poklon predanim markacistom, ki s svojim prostovoljnim delom pomagajo, da planinci hodijo po varnih in urejenih poteh ter nikdar ne zaidejo in se izgubijo.

Ana Cergolj Kebler je prav tako pohvalila slovenske pohodnike, saj sta se po njenih besedah ozaveščenost in ljubezen do čistoče v naravi v letih od začetka akcije Očistimo naše gore neverjetno povečali: »Na začetku akcije je bila v naših gorah in planina prava deponija, smetišče; nismo mogli verjeti, kako malo spoštovanja gojijo ljudje do naše lepe naravne danosti, kako uničujejo habitat našega živalstva in rastlinstva. A veseli nas, da je danes smet v planinah skoraj izjema, ki potrjuje pravilo. Vem, da smo v Zavarovalnici Triglav pripomogli k ozaveščenosti in k temu, da lahko danes skupaj uživamo v neoporečni naravi.«

Markacisti niso superzvezdniki, a jim javnost daje poklon za delo

Pri nas deluje približno 900 markacistov, je v podkastu Zavarovalnice Triglav in Medijske hiše Delo povedal Zdravko Bodlaj, markacist inštruktor Planinske zveze Slovenije. »To pomeni, da vsak povprečno skrbi kar za 10 kilometrov planinskih poti, ki jih markiramo, čistimo in urejamo prostovoljno, v dobro vseh planincev in obiskovalcev gora.« Bodlaj je poudaril, da »že zakon o planinskih poteh podaja naloge, ki so opredeljene tudi v pravilniku komisije za planinske poti in se nanašajo na obnovo markacij in drugih označb, rezanje podrasti, enostavno odvodnjavanje, pa tudi postavljanje drogov in montažo usmerjevalnih tabel. Na nekaterih poteh, ki so zahtevnejše, je treba včasih naravi pomagati in jo utrditi z lesenimi nadelavami, kot so stopnice, protierozijska zaščita, lesene ograje, pa tudi kovinske naprave, kot so klini in jeklenice, za olajšanje prehoda.«

Včasih je planinska pot tako »utrujena«, neprehodna, nevarna in neurejena, da jo morajo markacisti začasno zapreti. In prav takšne situacije poskuša z akcijo Očistimo naše gore, h kateri spada tudi izbor Naj planinska pot, in finančno pomočjo markacistom kar se da hitro v dobro vseh planincev rešiti Zavarovalnica Triglav.

V Sloveniji je več kot 10.000 kilometrov varnih, označenih, dostopnih in urejenih planinskih poti, za katere skrbijo prostovoljci markacisti tudi s pomočjo Zavarovalnice Triglav. Pot, ki bo prejela letos največje število glasov, bodo prav tako obnovili markacisti Planinske zveze Slovenije.

V zadnjem desetletju so skupaj s podporniki pospravili za več kot 30 ton smeti. Ob 240. obletnici prvega vzpona na Triglav so očistili tudi Triglavske pode z ledenikom. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Delo markacista ponuja več veselja kot všeček na tiktoku

»Markacistov je premalo,« je v podkastu dejal mladi markacist Jure Pečak, ki je že dlje časa planinski vodnik in član Planinske zveze Slovenije. »Delo v gorah je hrana za dušo, ki mlademu človeku ponuja veliko več užitka in družabnosti kot všečki na družbenih omrežjih,« je prepričan Pečak, ki vabi mlade na tečaje za markaciste. Vrednota prostovoljnega dela se vrača in pridobiva pomen tudi pri mlajših generacijah, in to po njegovem mnenju predvsem po zaslugi Zavarovalnice Triglav, saj odlično širi glas o možnostih za delo markacista.

Zdravko Bodlaj je k temu dodal, da markacisti opravljajo plemenito delo, ki se mu planinci priklanjajo s pohvalami. »A ni bilo od nekdaj tako, saj šele v zadnjih letih pridobivajo pravi status in pomen, a kljub temu naj mladih pri odločanju za delo markacista ne motivira želja po slavi, saj markacisti niso superzvezdniki, kot so to postanejo denimo gorski reševalci ob hudih zapletih v gorah, ampak svojevrstni heroji, ki omogočajo planincem varen korak in doživetje planin v njihovi največji lepoti.«

Ob koncu članka vas vnovič vabimo h glasovanju za Naj planinsko pot leta in hkrati k poslušanju podkasta Zavarovalnice Triglav in Medijske hiše Delo, v katerem smo s sogovorniki, tj. Ano Cergolj Kebler, Zdravkom Bodlajem in Juretom Pečakom, povedali zgodbo, ki povezuje Slovence skoraj tako kot slovenski šport. Zato vam ob koncu le še želimo varno in prijetno planinarjenje in za na pot podarjamo spomin na Nejca Zaplotnika, ki je dejal: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« Torej, ni pomemben cilj, temveč pot, planinska pot! Stopajte strumno, pogumno, veselo in … varno po planinskih poteh Slovenije.

