Nov poziv kmetov in potrošnikov slovenski vladi, da se pridruži tožbi

Slovaška se je odločila za vložitev tožbe na sodišču EU proti evropski uredbi, ki prinaša deregulacijo nove generacije gensko spremenjenih rastlin. Več slovenskih organizacij s področja kmetijstva in varstva potrošnikov, ki podpira tožbo, je slovensko vlado znova pozvalo, naj se pridruži potezi Slovaške.

»Pričakujemo, da poleg Slovaške ničnostno tožbo vloži tudi Slovenija,« je osem organizacij, med katerimi so čebelarska zveza, zveza potrošnikov, kmetijsko-gozdarska zbornica in zveza biodinamikov, zapisalo v sporočilu za javnost. Pripravljeno tožbo so že 4. avgusta izročili kmetijskemu ministrstvu, 25. avgusta ministru Janezu Ciglerju Kralju na sejmu Agra, včeraj pa so jo še enkrat poslali tudi vladi.