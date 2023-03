Sloveniji bodo zgled nordijske države

V nadaljevanju preberite:

Slovenske prehranske smernice za zdrave odrasle prebivalce so zastarele in nepopolne. Strateški svet za prehrano, ki ga je ustanovil predsednik vlade Robert Golob, si je za vzor pri pripravi predloga posodobitve nacionalnih smernic vzel nordijska prehranska priporočila, ki poleg vpliva na zdravje upoštevajo okoljsko trajnost prehrane. Prehranski sistem namreč ne vpliva le na naše zdravje, temveč tudi na okolje in podnebje. Odgovoren je za četrtino vseh toplogrednih izpustov, glavnino uničevanja gozdov in degradacije zemljišč, onesnaževanje rek in oceanov ter izumiranje vrst.

»Navdihnila nas je vizija nordijske regije, da do leta 2030 postanejo najbolj trajnostna regija v svetovnem merilu, ter njihova namera, da pri tem transformirajo tudi prehranski sistem,« je odločitev pojasnila predsednica strateškega sveta za prehrano Nataša Fidler Mis. Člani sveta so se s sedanjimi nacionalnimi in nordijskimi prehranskimi priporočili seznanili na tretji seji 21. februarja. Preberite, kakšne so nordijske prehranske smernice, in kako jih namerava Slovenija integrirati v predlog nacionalnih sprehranskih smernic.