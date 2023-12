Slovenija je med redkimi državami brez golosekov

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija je za Kitajsko druga uvoznica lesa oziroma izdelkov in pridelkov, zaradi katerih izsekavajo gozdove, pri čemer prevladuje soja, sledijo les, pa kakav in kava, govedina in drugo. Svetovno prebivalstvo narašča, zato se bodo pritiski na gozdove še povečali, tu pa je še evropska politika, ki vidi v gozdovih vir za nadomestitev fosilnih goriv, po drugi strani pa predpisuje strožje varovanje gozdov in biotske pestrosti.

Koristi gozdov so večplastne, kljub temu, da jih podnebna politika vidi le kot vir nizkoogljičnega pridobivanja energije, omogočajo namreč filtracijo vode in zraka, skladiščijo ogljik, zadržujejo zemljine, so vir hrane, zdravil in surovin.