Šestan: Policija poročala o več smrtnih žrtvah, a podrobnosti še ni

Obilne padavine so prizadele zlasti Gorenjsko in Savinjsko dolino, po napovedih pa se bodo danes večje težave preselile proti vzhodu. Brane Gregorčič in Janez Polajnar z Agencije za okolje (Arso) sta povedala, da se bodo razmere umirile šele v ponedeljek. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan pa je pojasnil, da je marsikje dostop do prizadetih območij onemogočen, iz kampa Menina so izvedli helikoptersko reševanje, težave so tudi z zvezami. Policija je na štabu CZ poročala o več smrtnih žrtvah, a konkretnih informacij o okoliščinah še nimamo, je dejal Šestan.

V zadnjih 12 urah je bilo še huje, kot so kazale najverjetnejše vrednosti, je dejal Gregorčič. Na Brniku je padlo 200 litrov vode na kvadratni meter, največ od začetka meritev. Že zgodaj zjutraj so opozorilno raven dvignili na rdečo.

Nalivi so se začeli v predgorju Julijcev, prešli Gorenjsko in Koroško in Savinjsko dolino. Težave se bodo zdaj selile na jugovzhod države, Kočevsko in Dolenjsko.

Nalivi se bodo obnavljali. Na zahodu in v osrednji Sloveniji tako močnih nalivov ne bo več, se bodo pa razmere poslabšale na vzhodu do meje s Hrvaško. V nedeljo pričakujejo še en pas neviht, vendar ne bo povzročal takih težav. Vreme se bo umirilo šele v ponedeljek. Od torka do nedelje bomo spet imeli poletje.

»Povodenj imamo v Sloveniji,« je dejal Polajnar. Težave se bodo selile na porečja Save, Krke, Dravinje, v Posavje. Sava bo imela rekordne pretoke ob iztoku iz Slovenije, kar bo zajezilo Krko. Savinja je povzročila razdejanje v Zgornji Savinjski dolini. Avstrijci bodo povečali pretok Drave na 2000 kubičnih metrov na sekundo, kar je tudi zelo visok pretok. Šestan je potrdil težave in opozoril, da jim v Zgornjo Savinjsko dolino po tleh sploh še ni uspelo priti.

Reševanje v kampu Menina je končano, za to so poskrbeli s policijskim helikopterjem. Civilna zaščita ima na voljo dva policijska in tri vojaške helikopterje, ki pa v vsakem vremenu ne morejo pomagati. Tudi žrtve so, več kot dve. Šestan je dejal, da še pri nobeni smrtni žrtvi ni dokazila, da je umrla zaradi ujme. A dve smrti zaradi strel bi že lahko šteli v to kategorijo.

Gradaščica se je v zgornjem toku že začela zniževati, dobro je, da je bil Mali Graben počiščen. Šestan je povedal, da so imeli težave v Savinjski dolini nad Mozirjem, pod Mozirjem težav še ni bilo, a se jih bojijo. Količine vode so tako velike, da vzbujajo skrb.

Civilna zaščita je reševala ljudi v Tržiču in Škofji Loki. Odneslo je most na Otiškem vrhu. Klici so se vrstili tudi iz okolice Ljubljane, iz Medvod, Komende, Vodic, Polhovega Gradca in Dobrove. Na Koroškem jo je najbolj skupila Črna na Koroškem. Šestan je še omenil, da se na objave na facebooku ne smejo odzivati, so pa te objave dobra podlaga za ukrepanje.

Nekaj težav pa je imela civilna zaščita tudi pri komunikaciji. Mobilni telefoni so bili v več krajih zaradi neurja neuporabni, vsi pa nimajo radijskih zvez.