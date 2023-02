Slovenija se odpira vodiku, začenja se več projektov

V nadaljevanju preberite:

Vodik postaja pomemben tudi za Slovenijo, več projektov je tik pred začetkom, prav tako jih več načrtujejo. Povpraševanje po vodiku kot nadomestilu za fosilne energente v industriji in tovornem prometu v prihodnjih letih ni vprašljivo, več zadreg je pri proizvodnji zelenega vodika, saj je Slovenija uvozno odvisna tudi pri elektriki, povrhu ne dosega dogovorjenega deleža obnovljivih virov v končni porabi.

Najprej in najbolj bodo zeleni vodik potrebovali v industriji, nato v tovornem in potniškem prometu, po cestah, vodah in v zraku. Treba je odkriti najboljše možnosti proizvodnje, distribucije, skladiščenja in uporabe, kar brez nepovratnega evropskega denarja niti ne gre, saj je zeleni vodik cenovno nekonkurenčen in za investitorje nezanimiv.