Slovenija: testni poligon za nedostojne poslovne prakse

Prazne police v trgovinah Hofer so vzbudile vprašanja, kaj se dogaja pri tretjem največjem trgovcu z živili po prometu. V podjetju pojasnjujejo, da nadgrajujejo in digitalizirajo sisteme nabave, logistike in prodaje, kar bo izboljšalo upravljanje zalog v trgovinah. Hkrati napovedujejo še več izdelkov lastnih blagovnih znamk in manj izdelkov »priznanih« blagovnih znamk. To naj bi prineslo prednosti za potrošnike, a naši sogovorniki opozarjajo na nevarnosti.

Že pred časom je Hofer zagnal agresivno oglaševalsko kampanjo, v kateri potrošnike nagovarja, naj izdelke klasičnih blagovnih znamk (npr. Coca-Cola, kava Nescafe, čokolada Milka, sirni namaz Philadelphia, pralni prašek Persil), zamenjajo za cenejše izdelke njegovih blagovnih znamk, ki imajo zelo podobno embalažo kot izdelki klasičnih blagovnih znamk. S tem se je Hofer najbolj neposredno doslej zoperstavil klasičnim trgovcem v Sloveniji, pa tudi živilskim multinacionalkam.