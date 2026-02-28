Slovenija plačuje ceno visoke odvisnosti od uvoza hrane

Slovenski prehranski sistem je ranljiv že v mirnem času, v primeru kriznega dogodka, zaradi katerega bi se zaprle meje, pa bi se hitro znašel v hudih težavah. Pandemija in geopolitični pretresi so pospešili načrte za povečanje prehranske varnosti in samopreskrbe s hrano. Narejeni so bili koraki za zaščito kmetijskih zemljišč in krepitev prehranskih verig. Za trajne spremembe pa bodo morale politične zaveze dobiti dolgoročno sistemsko podporo.

Slovenijo tepe nizka stopnja samopreskrbe in posledično velika odvisnost od uvoza hrane – uvozimo 82 odstotkov vse razpoložljive hrane –, semen, pesticidov, gnojil, veterinarskih zdravil in goriva. Če bi se meje zaprle, bi se zgodil upad proizvodnje, kar bi vodilo v pomanjkanje hrane za ljudi in krme za živali. Pomanjkanje krme bi povzročilo padec samopreskrbe pri živilih živalskega izvora, pri katerih (razen svinjine) dosegamo precej višje stopnje kot pri živilih rastlinskega izvora, je razvidno iz dokumenta Prehranska varnost v izrednih razmerah (ministrstvo za kmetijstvo, 2024).