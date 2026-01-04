  • Delo mediji d.o.o.
    Okolje

    Slovenijo zajelo prvo sneženje, previdno na cestah

    V torek bo oblačno, v večjem delu Slovenije bo snežilo do nižin.
    Avtocesta pri Postojni. FOTO: Prometno-informacijski center
    Galerija
    Avtocesta pri Postojni. FOTO: Prometno-informacijski center
    R. I., STA
    4. 1. 2026 | 07:25
    1:40
    A+A-

    Ponoči je v notranjosti Slovenije od juga začelo snežiti, pobelilo je tudi nižine. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, v Zgornjesavski dolini okoli -5 stopinj Celzija.

    Ponekod se je sneg oprijel cestišč. Na cestah so posipne in plužne skupine, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra. Voznikom priporočajo, da prilagodijo hitrost razmeram na cesti in vozijo previdno. Na pot naj se ne odpravijo brez ustrezne zimske opreme.

    V nedeljo bo sneženje dopoldne večinoma ponehalo, najkasneje na jugu Slovenije, kjer bo večji del dneva ostalo oblačno. V severnih in zahodnih krajih se bo delno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

    V ponedeljek bo oblačnost spet naraščala, predvsem na jugovzhodu bo občasno naletaval sneg. Burja bo prehodno nekoliko oslabela. Hladno bo. V torek bo oblačno, v večjem delu Slovenije bo snežilo do nižin. Burja na Primorskem se bo spet nekoliko okrepila.

    Več iz teme

    vremeArsosnegsneženjeprometstanje na cestah

