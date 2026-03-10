Slovenska zastava kot neizpodbitno zagotovilo o poreklu

Z 21. marcem bodo proizvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, svoje kmetijske proizvode in živila lahko začeli označevati s podobo slovenske zastave, podobno kot to že leta počno proizvajalci v Avstriji in Italiji. Na kmetijskem ministrstvu verjamejo, da bo oznaka prispevala k boljši prepoznavnosti slovenske hrane, potrošnikom pa bo omogočila bolj informirane in enostavne odločitve pri nakupu. Kakšni so prvi odzivi?

Pravico do uporabe slovenske zastave bodo imeli tisti proizvajalci, ki so s svojimi izdelki oziroma pridelki že vključeni v eno od shem kakovosti, ki zagotavljajo, da je proizvod pridelan, predelan in pakiran v Sloveniji. Po pravilniku (o uporabi oznake s podobo slovenske zastave pri označevanju kmetijskih proizvodov in živil iz shem kakovosti) so te sheme kakovosti: izbrana kakovost – Slovenija, integrirani kmetijski proizvod ali živilo, ekološki kmetijski proizvod oziroma živilo (kmetijstvo Slovenija), zaščitena označba porekla, višja kakovost, zlati standard dobrobiti ali neobvezne navedbe kakovosti (npr. gorski proizvod).