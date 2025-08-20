Slovenski obali se bliža supercelična nevihta

V zgodnjih jutranjih urah se je v okolici Benetk razvila močnejša supercelična nevihta, ki se počasi pomika proti slovenski obali, je na družbenem omrežju X opozorila agencija za okolje (Arso).

Radarska odbojnost kaže na pojav hude toče in močnega naliva. V drugem delu noči in do četrtka dopoldne bodo predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte.

Danes bo na Primorskem sicer pretežno oblačno, so še sporočili z Arsa. Dopoldne se bo oblačnost širila proti vzhodu, od zahoda se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V vzhodnih krajih bo večinoma suho. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Manj jih bo v vzhodnih krajih. Možni bodo krajevni nalivi in vetrovni sunki. Popoldne bodo padavine ponekod prehodno ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes se bodo v krajih zahodno od nas začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Čez dan se bo postopno pooblačilo tudi drugod, razen v sosednjih krajih Madžarske in v vzhodni Hrvaški, bodo čez dan posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo jugozahodnik.

Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo popoldne ponekod ponehale. Predvsem ob severnem Jadranu bodo možne močnejše nevihte s sunki vetra in močnimi nalivi.

Kakšni so obeti?

V petek bo sprva pretežno oblačno z občasnimi padavinami, te bodo čez dan ponehale. Popoldne se bo začelo jasniti. Ponekod bo pihal severnik.

V soboto bo dopoldne precej sončno s svežim jutrom. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh.