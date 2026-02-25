Slovenskih vod v tem mandatu ne bo, koncesije bodo vseeno odpravili

Slab teden po tem, ko smo prosili za pojasnila o načrtih za ustanovitev državnega podjetja Slovenske vode in ali je bila opravljena strokovna analiza, ki potrjuje smotrnost takšne odločitve, so nam z ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) odgovorili, da ustanovitev nove družbe v tem mandatu ni predvidena. Vztrajajo pa pri ukinitvi koncesionarjev.

Na ministrstvu so spomnili, da je minister Jože Novak 12. februarja na novinarski konferenci ob predstavitvi aktivnosti ministrstva dejal, da ustanovitev nove družbe v tem mandatu ni predvidena, vseeno pa je treba sprejeti novo uredbo o načinu izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe (GJS) urejanja voda, ker zdajšnji način s koncesijskimi akti na osmih območjih v Sloveniji »ni več skladen z zakonom, sprejetim leta 2019«.