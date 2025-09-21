Slovenskim kmetom 1,3 milijarde evrov iz evropskega proračuna

Slovenski kmetje bodo glede na predlog proračuna EU v obdobju od 2028 do 2034, ki ga je evropska komisija predstavila sredi julija, upravičeni do 1,34 milijarde evrov evropskih sredstev za ukrepe dohodkovne podpore, je prejšnji teden sporočila komisija. Znesek je pol milijarde manjši kot v zdajšnjem evropskem proračunu (2023–2027).

V Bruslju so sredi prejšnjega tedna objavili razrez evropskih sredstev po državah članicah, ki bodo glede na julija predstavljeni predlog večletnega finančnega okvira (MFF) na voljo za podporo kmetijskim gospodarstvom. Skupno je v okoli 2000 milijard evrov vrednem predlaganem proračunu za kmetijstvo namenjenih nekaj manj kot 294 milijard evrov. Iz tega zneska se bodo med drugim financirala neposredna plačila na površino, plačila za območja z omejenimi dejavniki, plačila za kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe ter plačila za mlade kmete in male kmetije.

Za Slovenijo je od skoraj 294 milijard evrov predvidenih 1,34 milijarde evrov. Pri tem na komisiji poudarjajo, da bodo lahko članice za podporo kmetom in druge obvezne intervencije v okviru skupne kmetijske politike, kot so LEADER, projekti za izmenjavo inovacij in znanja ter šolske sheme, namenile še del preostalih sredstev v okviru stebra t. i. nacionalno-regionalnih načrtov v vrednosti 453 milijard evrov.

Sloveniji bo v nacionalnem načrtu, ki bo vključeval sredstva za skupno kmetijsko politiko, kohezijsko politiko, socialno politiko, ribiško in pomorsko politiko ter notranje zadeve, na voljo 5,4 milijarde evrov, predvideva predlog komisije. V zdajšnjem MFF (2021–2027) ji je bilo medtem na začetku na voljo 3,2 milijarde evrov za kohezijsko politiko in 1,8 milijarde evrov za izvajanje skupne kmetijske politike, ki vključuje dva stebra. Iz prvega se sofinancirajo neposredna plačila in ukrepi za pomoč posameznim sektorjem, iz drugega pa ukrepi za razvoj podeželja.

Primerjave med trenutnim obsegom sredstev za kmetijstvo in kohezijo ter obsegom v predlogu prihodnjega MFF so tako rekoč nemogoče, saj slednji predvideva povsem drugačno strukturo s tremi osrednjimi stebri. Sredstva za izvajanje skupne kmetijske in kohezijske politike (ter socialne politike, ribištva in notranje varnosti) so združena v steber nacionalno-regionalnih načrtov, izvajanju katerih bo v MFF glede na predlog namenjenih 865 milijard evrov.

Drugi steber predstavlja evropski sklad za gospodarsko konkurenčnost, vreden okoli 450 milijard evrov, tretji steber pa zunanje delovanje EU, ki vključuje tudi podporo širitvi. Zanj bo po predlogu MFF na voljo 215 milijard evrov.

Obenem je pričakovati, da se bo predlog – vključno z nacionalnimi alokacijami – še spremenil, saj se prava pogajanja med državami članicami šele dobro začenjajo.