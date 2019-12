FOTO:SLS s peticijo za odstrel volkov lobira tudi na evropskem parketu

Stane Bergant, član Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije in stranke SLS. FOTO: Milan Glavonjić

Zaščitne ograje bi »pokvarile izvorno alpsko pokrajino«

Zaščitne ograje za predalpski in alpski svet po Bergantovih besedah niso primerne. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Negacija rezultatov projekta Slowolf

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Učinek pokola volkov »predvsem psihološki«

Stranka SLS s svojo pobudo za drastično zmanjšanje števila velikih zveri v Sloveniji lobira tudi v evropskem parlamentu. Peticijo Sindikata kmetov Slovenije, ki zahteva, da se volkovi ohranijo le v ograjenih kompleksih znotraj državnih gozdov, drugod pa naj se jih odstreli, je na skupni seji odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, peticije in okolje predstavil, ekološki kmet z Jezerskega in član stranke SLS.»Prebivalcem podeželja so kratene osnovne človekove pravice. Izgubljamo biodiverziteto, možnost pridelave zdrave ekološke hrane, kmetijsko zemljo in samopreskrbo. Mnogo direktiv in resolucij, sprejetih na državni in evropski ravni, daje razvoju podeželja na alpskem območju posebno težo. Politika upravljanja zveri pa deluje prav nasprotno,« je dejal Bergant v pobudi, ki je bila napovedana kot peticija Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.V čustveno obarvanem nagovoru je poudaril, da so zveri tudi na njegovi kmetiji poklale živali in da bi rad, da njegovi vnuki ostanejo na podeželju in pridelujejo zdravo ekološko hrano.Slovenske kmetije so razmeroma majhne, ekonomski položaj ne dopušča preživljanja zgolj z osnovno dejavnostjo, zato iščejo dopolnilne dejavnosti zunaj kmetijstva. V zadnjem obdobju se krepi predvsem kmečki turizem. Brez kmetijstva bivanje v predalpskem in alpskem svetu izgubi smisel, je orisal razmere za kmetovanje v Sloveniji.Pred vstopom Slovenije v EU so bile velike zveri omejene na južni in vzhodni del države, v zadnjem obdobju pa se je »zaradi zaščite« volk razširil v notranjost države, predalpski in alpski prostor, kar je za slovensko podeželje velika težava, je poudaril Bergant. Za podeželje je značilna razpršena poselitev, zato je težko ločiti kmetijski in gozdni prostor.Kmetovanje v predalpskem in alpskem svetu je tesno povezano s poletno pašo. Zaradi zahtevnega terena in prepredenosti s pohodniškimi potmi je po Bergantovih besedah težko izvajati zaščitne ukrepe pred napadi zveri. S postavitvijo zaščitnih ograj in uvedbo varovanja živali s pastirskimi psi bi »pokvarili izvorno alpsko pokrajino«. Za varovanje čred s pastirji pa so kmetije »premajhne in prešibke«.Bergant je ovrgel ugotovitev projekta Slowolf, da se je v obdobju 2008–2018 število napadov velikih zveri na rejne živali in škod zaradi teh napadov zmanjšalo zaradi učinkovitega izvajanja zaščitnih ukrepov. »Številke kažejo, da je to zmanjšanje zgolj posledica prenehanja kmetovanja in upada števila rejnih živali. Samo na Kočevskem se je število ovac znižalo s 4000 na 300.«Drugače kot sindikat kmetov prepričuje javnost doma, je Bergant članom odborov priznal, da je učinek pokola volkov »predvsem psihološki. Ne gre za velike ekonomske učinke.« Pogled na živali, ki so jih volkovi trgali pri živem telesu, povzroča strahotno psihološko trpljenje. Ob tako strahotnih mukah mnogo ljudi obupa nad rejo živali, zato podeželje propada, je opisal. Velike izgube so tudi pri divjadi. »Volk je ubijalec, ne pobija le za svojo prehrano, ampak vse, kar se giblje,« je ocenil in dodal, da so slovenski volkovi »daleč od mogočne predstave volka«, saj je med njimi veliko križancev z domačim psom.Volk v EU ni ogrožen, saj je s pridružitvijo vzhodnoevropskih držav dobila velike populacije zveri. »Prosim, ne dovolite, da birokrati in romantični naravovarstveniki, posebej pa ne sodišča odločajo o ravnanju z volkovi. Lovci in kmetje znajo to veliko bolje, zaradi njih se je volk tudi obdržal,« je sklenil Bergant.