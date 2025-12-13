Smo ključ do levosredinske vlade

Okoljska in socialna vprašanja je treba reševati skupaj, pravita Urša Zgojznik in Luka Mesec.

Predvolilno povezovanje in spletke okoli njega so v razmahu tako na levem kot desnem političnem polu. Edini, ki sta doslej sodelovanje sklenili tudi uradno, sta neparlamentarna zelena stranka Vesna in koalicijska partnerica Levica. Sopredsednica Vesne Urša Zgojznik ter minister Levice in podpredsednik vlade Luka Mesec sta v prvem skupnem intervjuju na kongresu evropske zelene stranke minuli konec tedna v Lizboni predstavila ključne točke programa. Ta bo gradil na polni uresničitvi socialnih politik, hkrati pa bo enako poskušal doseči na področju zelene preobrazbe. Kdo je prvi dal pobudo za skupni nastop na naslednjih državnozborskih volitvah? Urša Zgojznik: Preigravanje, kdo je bil prvi, za nas ni pomembno. Že pred evropskimi volitvami smo preverjali, ali je mogoče narediti kaj skupaj. ...