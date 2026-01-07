  • Delo mediji d.o.o.
    Okolje

    Sneženje naj bi oslabelo, še vedno so možne težave v prometu

    Zaradi zdrsov tovornih vozil je bila v torek več ur zaprta primorska avtocesta, zaradi česar je nastal dolg zastoj vozil.
    Zaradi plužnih in posipnih skupin na delu je promet upočasnjen. FOTO: Dejan Javornik
    Zaradi plužnih in posipnih skupin na delu je promet upočasnjen. FOTO: Dejan Javornik
    R. I., STA
    7. 1. 2026 | 06:13
    7. 1. 2026 | 06:53
    2:28
     Močno sneženje, ki je marsikje po državi v torek povzročalo nevšečnosti, se je ponoči povečini umirilo, še vedno pa je v veljavi oranžno opozorilo zaradi močne burje na Primorskem. Zaradi plužnih in posipnih skupin je promet na cestah upočasnjen, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru. Brniško letališče je znova operativno.

    Po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) bo močna burja na Primorskem danes pihala ponoči in dopoldne, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem bo prenašala sneg in gradila zamete. Na izpostavljenih legah bo lahko v sunkih presegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

    Zaradi burje so za Primorsko izdali oranžno opozorilo do 18. ure, saj lahko veter lomi veje in podira posamezna drevesa ter odkriva strehe. Možne so tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem je lahko zelo oteženo in nevarno, zato na Arsu pozivajo, naj ljudje ostanejo v varnih zaprtih prostorih, ob morebitnem gibanju na prostem pa naj se izogibajo nevarnih mest.

    Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami do 8 ton. Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto - Selo. Upoštevajte signalizacijo in omejitve, ki so postavljene ob cestišču.

    Sneženje je zajelo vso državo. FOTO: Dejan Javornik
    Sneženje je zajelo vso državo. FOTO: Dejan Javornik

    Zaradi vremenskih razmer so na brniškem letališču v torek odpovedali vseh sedem večernih letov, danes pa bo promet predvidoma stekel normalno po urniku. Jutranji let za Frankfurt je bil sicer odpovedan, ker letalo v torek ni pristalo, so povedali na letališču.

    Vremenske razmere lahko povzročajo težave tudi v železniškem prometu. Na posameznih odsekih prog lahko prihaja do nepričakovanih zapor posameznih tirov ter vpeljave počasnih voženj za zagotavljanje varnosti, kar povzroča zamude v prometu, so v torek zvečer sporočili s Slovenskih železnic.

    Novice  |  Črna kronika
    Posilstvo

    Na Bavarskem dvoru izkoristil njeno opitost in jo posilil

    Predobravnavni narok: Pakistanski državljan naj bi se lotil ženske sto metrov od policijske postaje v središču mesta
    Jure Predanič 6. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    New Orleans – LA Lakers

    Čarovnik Luka, ali se šalite? (VIDEO)

    Luka Dončić in LeBron James sta zrežirala četrto zmago Los Angeles Lakers na zadnjih petih tekmah, s 111:103 so bili boljši od New Orleans Pelicans.
    Nejc Grilc 7. 1. 2026 | 05:27
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Doktor iz Gaze

    Naj bodo moje hčere zadnje, ki so morale umreti

    Izeldin Abulaiš je zdravnik, ki ga pozna ves svet. Sloviti doktor iz Gaze. Rojen v begunskem taborišču Džabalija, ki ga danes ni več.
    Branko Soban 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Prioriteta predsednice republike je njen drugi mandat

    Predsednica republike v ničemer ne namerava podpreti levosredinskih strank na poti do morebitne ponovitve vladnega mandata.
    Uroš Esih 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko tudi legendarni Avstrijec v slovenščini sname klobuk pred Prevcem

    Domen Prevc je na najboljši poti, da kot tretji slovenski smučarski skakalec po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu osvoji lovoriko na novoletni turneji.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    vremeprometsnegstanje na cestahArso

    Novice  |  Slovenija
    Lepotne operacije

    Po smrti Slovenke v Turčiji: tujina nudi anonimnost, a ne nujno strokovnost

    Med najbolj priljubljenimi destinacijami za t. i. »lepotni turizem« so Južna Koreja, Japonska, Turčija, Mehika, Brazilija in Združene države Amerike.
    Izabella Rajh 7. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Piščanec po kijevsko

    Popolnoma spregledana klasika in labodji spev cvrtja, ko gre za to meso.
    Karina Cunder Reščič 7. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
