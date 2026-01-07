Sneženje naj bi oslabelo, še vedno so možne težave v prometu

Močno sneženje, ki je marsikje po državi v torek povzročalo nevšečnosti, se je ponoči povečini umirilo, še vedno pa je v veljavi oranžno opozorilo zaradi močne burje na Primorskem. Zaradi plužnih in posipnih skupin je promet na cestah upočasnjen, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru. Brniško letališče je znova operativno.

Po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) bo močna burja na Primorskem danes pihala ponoči in dopoldne, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem bo prenašala sneg in gradila zamete. Na izpostavljenih legah bo lahko v sunkih presegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Zaradi burje so za Primorsko izdali oranžno opozorilo do 18. ure, saj lahko veter lomi veje in podira posamezna drevesa ter odkriva strehe. Možne so tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem je lahko zelo oteženo in nevarno, zato na Arsu pozivajo, naj ljudje ostanejo v varnih zaprtih prostorih, ob morebitnem gibanju na prostem pa naj se izogibajo nevarnih mest.

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami do 8 ton. Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto - Selo. Upoštevajte signalizacijo in omejitve, ki so postavljene ob cestišču.

Sneženje je zajelo vso državo. FOTO: Dejan Javornik

Zaradi vremenskih razmer so na brniškem letališču v torek odpovedali vseh sedem večernih letov, danes pa bo promet predvidoma stekel normalno po urniku. Jutranji let za Frankfurt je bil sicer odpovedan, ker letalo v torek ni pristalo, so povedali na letališču.

Vremenske razmere lahko povzročajo težave tudi v železniškem prometu. Na posameznih odsekih prog lahko prihaja do nepričakovanih zapor posameznih tirov ter vpeljave počasnih voženj za zagotavljanje varnosti, kar povzroča zamude v prometu, so v torek zvečer sporočili s Slovenskih železnic.