Sodba spet obrnila usodo medvedov

»S sodbo sodišča smo dobili potrditev, da smo z izdajo dovoljenja za poseg v populacijo rjavega medveda ravnali strokovno in pravno pravilno.« Tako so na ministrstvu za okolje pospremili sodbo upravnega sodišča, s katero je to zavrnilo tožbo nevladne organizacije Alpe Adria Green zoper dovoljenje za odstrel 222 medvedov, ki ga je ministrstvo izdalo februarja. S tem se je spet začel od marca sodno zadržan odstrel medvedov. Do 10. avgusta je bilo odstreljenih 139 medvedov. V AAG napovedujejo tožbo proti Sloveniji na sodišču Evropske unije.

